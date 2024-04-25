В Metaphor: ReFantazio не будет никаких романтических отношений со спутниками

Созданная творческими руководителями Persona 3, 4 и 5, Metaphor: ReFantazio, безусловно, заимствует множество элементов из серии Persona, но грядущая ролевая игра от Atlus также собирается внести свой собственный элемент в эту формулу, что вполне уместно для совершенно новой IP. Например, сочетание боевой механики в реальном времени и пошаговой механики, а также то, как в игре будет организовано исследование карты. Еще одна область, в которой фэнтезийная ролевая игра будет отличаться от игр серии Persona, — это то, как она будет работать с социальными связями.

Metaphor: ReFantazio будет включать в себя систему последователей, которая, подобно социальным связям Persona, позволит игрокам углублять свои связи и дружбу с различными персонажами. Однако, как подтвердили представители Atlus во время недавней прямой трансляции, в отличие от Persona, эти связи не будут связаны с романтическими отношениями. Хотя углубление дружбы с персонажами позволит вам узнать о них больше и открыть новые архетипы, они не станут возможными романтическими вариантами для главного героя на каком-либо этапе.

Фэнтезийная ролевая игра выходит 11 октября для PS5, Xbox Series X/S, PS4 и PC.