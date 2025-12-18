Праздничный лабиринт от Devolver: бесплатная MINOS: Home A-Labyrinth уже в Steam

Devolver Digital совместно со студией Artificer выпустили MINOS: Home A-Labyrinth — бесплатный сезонный спин-офф грядущего рогалика MINOS. Игра уже доступна на ПК в Steam, но распространяется ограниченное время и задумана как лёгкий праздничный эксперимент.

Проект переосмысливает ключевую механику оригинала — строительство лабиринтов и ловушек — в более уютной, ироничной атмосфере. Игрокам предстоит защищать свой дом от неуклюжих нарушителей, используя импровизированные баррикады, цепочки ловушек и разнообразные «праздничные опасности». Задача — заманивать врагов из комнаты в комнату и превращать их атаки в комичные катастрофы.

MINOS: Home A-Labyrinth рассчитана на короткие, хаотичные сессии и делает упор на оборонительную стратегию без лишнего напряжения. Это полностью бесплатный промо-релиз, призванный познакомить игроков с идеями будущего MINOS. Если эксперимент придётся по душе, разработчики предлагают добавить основную игру в список желаний — её релиз ожидается в ближайшее время.