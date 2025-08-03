Анонсирован фанатский приквел хоррора MiSide под названием MiSide: Zero

Команда энтузиастов представила тизер-трейлер MiSide: Zero, неофициального приквела к психологическому хоррору MiSide. Разработкой, которая ведется силами двух человек, занимаются Kojo и Nick (@sonnick3D). Авторы уже получили разрешение от создателей оригинальной игры на выпуск своего проекта в качестве бесплатной фанатской игры или мода.

Сюжет MiSide: Zero сосредоточится на истории юноши-блондина, которого игроки могли встретить в оригинальной игре в главе За миром. По словам разработчиков, этот персонаж, прозванный ими Зеро, был несчастлив в реальной жизни из-за множества проблем, усугубившихся после смерти его единственного близкого друга. Однажды он находит сообщение от покойного друга с советом установить игру под названием MiSide. Погружаясь в игровой процесс, напоминающий тамагочи, герой привязывается к виртуальной девушке Мите, что помогает ему справляться с тяготами реальности. Со временем грань между игрой и реальностью начинает стираться, пока однажды Мита не предлагает встретиться лично, и герой просыпается в её мире.

Точная дата выхода MiSide: Zero пока не называется. Создатели планируют сперва выпустить несколько демо-версий в период между 2025 и 2027 годами. Следить за новостями о разработке можно на официальном Discord-сервере проекта.