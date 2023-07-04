Многообещающая инди-экшн-RPG Monomyth раскрывает предстоящий контент и намечает дорожную карту до релиза ©

Разработчик Rat Tower рассказал о будущем своей инди-экшн-RPG Monomyth, продемонстрировав предстоящий контент и обсудив дальнейшие этапы бета-тестирования.



В видео разработчик (который в настоящее время работает над бета-патчем 4 продемонстрировал Внутреннюю крепость Лисандрии, которая станет главным социальным центром игры. Она включает в себя множество магазинов, таверн, ремесленников и NPC, с которыми можно взаимодействовать.



Геометрия крепости в основном завершена, и автор работает над тем, чтобы превратить ее в захватывающую игровую среду, в которой будут представлены квесты и возможности использовать социальные навыки, такие как речь, которая также поможет при торговле. Поскольку игрок - чужак, ему придется потрудиться, чтобы заслужить расположение жителей, но это будет важно и полезно для выполнения главного квеста.



Кстати, о главном квесте: крепость также играет в нем важную роль, и две трети ее логики уже реализованы. Остальное должно быть закончено к открытому бета-тестированию, когда можно будет играть вплоть до последней главы.



Хотя в игре не будет полноценной озвучки (поскольку это обошлось бы разработчику гораздо дороже), голосовые реплики и приветствия уже реализуются. До выхода бета-патча 4 еще предстоит проделать некоторую работу над персонажами и написать еще больше текстов, что должно произойти "в течение ближайших нескольких недель". Распределение предметов в крепости также еще предстоит сделать.

После выхода бета-патча 4 игра вступит в фазу доработки, включая улучшение производительности, обновление боевой механики и анимации, а также доработку врагов и испытаний. Эти улучшения будут выпущены в виде серии небольших патчей, которые выйдут относительно быстро.



После этого этапа полировки разработчик планирует перейти к открытому бета-тестированию, и после того, как все найденные ошибки будут исправлены, планируется как можно скорее подготовить игру к релизу.

Monomyth выйдет на ПК через Steam. Игра была поддержана через кампанию на Kickstarter в 2021 году, и вам нужно быть бекером, чтобы получить доступ к вышеупомянутым бета-версиям.