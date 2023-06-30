Продажи Monster Hunter Rise превысили 13 млн копий ©

Продажи Monster Hunter: Rise превысили за 13 млн копий, сообщила Capcom. При этом продажи аддона Sunbreak составили 6 млн копий.

Отметим, что рубеж в 12 млн реализованных копий Rise преодолела в начале февраля.

Суммарные продажи серии Monster Hunter перевалили за 92 млн копий.

В начале июня Rise получила очередное масштабное обновление, которое добавило босса Первобытного Малзено. Также появились новые опции для создания Qurio, новые стили оружия и брони.