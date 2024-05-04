Большая часть продаж Resident Evil приходится на период, начиная с выхода Resident Evil 7

Несмотря на большую популярность серии игр Resident Evil от Capcom, начавшуюся на 32-битных консолях, наибольший коммерческий успех игры начался с выходом седьмой части серии.
Всего с момента выпуска первых игр серии было продано 154 миллиона копий. Из этого общего количества с момента выхода седьмой части серии, Resident Evil 7: Biohazard, в 2017 году было продано 82 миллиона копий, что составляет 53% от общего объема продаж. Серия добилась большого коммерческого успеха за последние годы.
Не помню в какую серию я играл в году так 12, точно не помню, эхх, знатно у меня тогда пригорело от кривого управления, игра хороша, но только на стриме и когда ты зритель.
Потому что к корням вернулись, 6я серию в тупик завела. Давно еще смотрел интервью, в одном из планов после 6й части из 7ки вообще хотели ммo сделать. Хорошо хоть здравомыслящие люди в компании нашлись и не дали добро на такое. Даже не представляю как бы бомбило реализуй они эту идею.
Да ты чё?. Наверное потому что с того момента они стали старые части переиздавать
// Азамат Шехов
С самой убогой части? )))) Которая ломает просто напрочь серию....
логично что зумеры стали хавать подделку на аутласт
Лол што 😂😂😂??
RE:7 лучшая часть серии, неудивительно.
не лучшая, но она по сути возродила серию резика после не самого удачного шестого.
Ну это мое мнение, RE 2 Remake мне не запомнилась абсолютно, ну Титана конечно я запомнил, а что представляет из себя RE 2 без Титана? Ничего. Ремейк 4-ой интереснее. Если составлять топ то выйдет:
1 - RE:7
2 - RE: 4 Remake
3 - RE: 2 Remake
Что за титан ?
В шляпе который, с неуклюжей походкой, главный босс RE 2.