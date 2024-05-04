Большая часть продаж Resident Evil приходится на период, начиная с выхода Resident Evil 7

Несмотря на большую популярность серии игр Resident Evil от Capcom, начавшуюся на 32-битных консолях, наибольший коммерческий успех игры начался с выходом седьмой части серии.

Всего с момента выпуска первых игр серии было продано 154 миллиона копий. Из этого общего количества с момента выхода седьмой части серии, Resident Evil 7: Biohazard, в 2017 году было продано 82 миллиона копий, что составляет 53% от общего объема продаж. Серия добилась большого коммерческого успеха за последние годы.