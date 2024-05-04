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Resident Evil 7: Biohazard 24.01.2017
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Виртуальная реальность
8.3 2 908 оценок

Большая часть продаж Resident Evil приходится на период, начиная с выхода Resident Evil 7

monk70
Новости

Несмотря на большую популярность серии игр Resident Evil от Capcom, начавшуюся на 32-битных консолях, наибольший коммерческий успех игры начался с выходом седьмой части серии.

Всего с момента выпуска первых игр серии было продано 154 миллиона копий. Из этого общего количества с момента выхода седьмой части серии, Resident Evil 7: Biohazard, в 2017 году было продано 82 миллиона копий, что составляет 53% от общего объема продаж. Серия добилась большого коммерческого успеха за последние годы.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Bambillo132

Не помню в какую серию я играл в году так 12, точно не помню, эхх, знатно у меня тогда пригорело от кривого управления, игра хороша, но только на стриме и когда ты зритель.

1
JEKABRAZZ

Потому что к корням вернулись, 6я серию в тупик завела. Давно еще смотрел интервью, в одном из планов после 6й части из 7ки вообще хотели ммo сделать. Хорошо хоть здравомыслящие люди в компании нашлись и не дали добро на такое. Даже не представляю как бы бомбило реализуй они эту идею.

1
ViolentAthos

Да ты чё?. Наверное потому что с того момента они стали старые части переиздавать

1
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

-4
askazanov

С самой убогой части? )))) Которая ломает просто напрочь серию....

-4
JohnTornton

логично что зумеры стали хавать подделку на аутласт

-6
vertehwost

Лол што 😂😂😂??

0
Real Slim Shady

RE:7 лучшая часть серии, неудивительно.

-11
no homo

не лучшая, но она по сути возродила серию резика после не самого удачного шестого.

2
Real Slim Shady no homo

Ну это мое мнение, RE 2 Remake мне не запомнилась абсолютно, ну Титана конечно я запомнил, а что представляет из себя RE 2 без Титана? Ничего. Ремейк 4-ой интереснее. Если составлять топ то выйдет:
1 - RE:7
2 - RE: 4 Remake
3 - RE: 2 Remake

-2
Unicorling Real Slim Shady

Что за титан ?

0
Real Slim Shady Unicorling

В шляпе который, с неуклюжей походкой, главный босс RE 2.

0
legolaz318 Unicorling
0