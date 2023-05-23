Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 160 оценок

Согласно утечкам, в Mortal Kombat 1 появятся Меган Фокс и Трэвис Скотт

©
Procy_on
Новости

После долгих разговоров на прошлой неделе наконец-то стало известно о следующей главе серии Mortal Kombat. Названная Mortal Kombat 1, франшиза будет перезагружена, поскольку игроки начнут совершенно новую историю MK во вселенной, созданной богом огня Лю Каном, и, согласно новым утечкам, Меган Фокс и Трэвис Скотт тоже будут там.

Это утверждает Колин Мориарти, который рассказал о неожиданных гостях Mortal Kombat в недавнем выпуске Sacred Symbols. Мориарти утверждает, что тот же человек, который точно сообщил ему, что Жан-Клод Ван Дамм появится в игре, также упомянул Фокс и Скотта. Было подтверждено, что Ван Дамм станет альтернативным скином для Джонни Кейджа в Mortal Kombat 1 вскоре после того, как на прошлой неделе был показан трейлер.

Неназванный источник не раскрыл никаких подробностей о том, как именно Фокс и Скотт будут включены в игру, но то, что Ван Дамм был включен в игру в качестве скина, помогает этой утечке обрести немного больше смысла. И актер, и рэпер вполне могут придать игре свою внешность, чтобы стать культовыми персонажами MK.

Что касается того, для каких персонажей они станут скинами, то сейчас самое время дать волю воображению. Наиболее вероятным кандидатом для Фокс была бы Китана. Фокс мечтает сыграть Китану в фильме Mortal Kombat по крайней мере с 2016 года, признавшись сайту ComicBook.com, что хотела бы получить эту роль семь лет назад.

Синергия между новой игрой Mortal Kombat и следующим фильмом будет иметь большой смысл, если NetherRealm сможет это осуществить. Возможно, Скотт также прошел кастинг и будет играть одного и того же персонажа в обоих проектах. Этот человек не чужд использования своего образа в видеоиграх, после того как его внутриигровой концерт в Fortnite посмотрели более 12 миллионов человек.

Слухи
-14
14
Последние посты по игре Mortal Kombat 1
Mortal Kombat 1 - самая предзаказанная игра на PS5 прямо сейчас, опередив Diablo 4, Final Fantasy 16 и Street Fighter 6
Mortal Kombat 1 - самая предзаказанная игра на PS5 прямо сейчас, опередив Diablo 4, Final Fantasy 16 и Street Fighter 6
Mortal Kombat 1 получит самую долгосрочную поддержку в серии
Mortal Kombat 1 получит самую долгосрочную поддержку в серии
Mortal Kombat 1. Трейлер. Юмористическая озвучка
Mortal Kombat 1. Трейлер. Юмористическая озвучка
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Робот Колдун

А добавьте еще и Соника с Микки Маусом раз такое дело пошло

8
Strannik110

Тогда с Соником надо будет взять за компанию Наклза и Шедоу.

3
MeduzaRUS Strannik110

а братьев марио(

0
Taicho

А ещё Ник Вуйчич

2
PlatinumJack

Козловский хочет тоже с Шаманом

2
Юркец

А Бритни Спирс будет? да ну бред какой то

0
NarkoSky

Звучит как бред.

0
Капитан Баттхерт

Николаса Кейджа добавте.

0
Kamishini1993

Где Шегги?

0
DeathCold

Бред эти утечки. Пока официально ничего не подтверждено, вся эта информация как пердежь против ветра.

0
Omnia Smirnow

Вы, блин, лучше добавте классических скинов.

0
Musashino

Думаю Меган Фокс может стать хорошим прототипом Милины, так же как Соня блейд в 90е годы , имя девушки не помню. Почему бы и нет , Меган хорошенькая и фигуристая.
Так же они могут быть лишь актерами озвучки)

-7
Evan Kbr

Хм, по-моему, у Сони Блейд и без Фокс отличный образ. Я вообще не вижу ничего общего между ними. Вот абсолютно. С Миленой — да.

1
sweetgirlx69

Керри Хоскинс имя той модели.

0