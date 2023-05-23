Согласно утечкам, в Mortal Kombat 1 появятся Меган Фокс и Трэвис Скотт ©

После долгих разговоров на прошлой неделе наконец-то стало известно о следующей главе серии Mortal Kombat. Названная Mortal Kombat 1, франшиза будет перезагружена, поскольку игроки начнут совершенно новую историю MK во вселенной, созданной богом огня Лю Каном, и, согласно новым утечкам, Меган Фокс и Трэвис Скотт тоже будут там.



Это утверждает Колин Мориарти, который рассказал о неожиданных гостях Mortal Kombat в недавнем выпуске Sacred Symbols. Мориарти утверждает, что тот же человек, который точно сообщил ему, что Жан-Клод Ван Дамм появится в игре, также упомянул Фокс и Скотта. Было подтверждено, что Ван Дамм станет альтернативным скином для Джонни Кейджа в Mortal Kombat 1 вскоре после того, как на прошлой неделе был показан трейлер.

Неназванный источник не раскрыл никаких подробностей о том, как именно Фокс и Скотт будут включены в игру, но то, что Ван Дамм был включен в игру в качестве скина, помогает этой утечке обрести немного больше смысла. И актер, и рэпер вполне могут придать игре свою внешность, чтобы стать культовыми персонажами MK.

Что касается того, для каких персонажей они станут скинами, то сейчас самое время дать волю воображению. Наиболее вероятным кандидатом для Фокс была бы Китана. Фокс мечтает сыграть Китану в фильме Mortal Kombat по крайней мере с 2016 года, признавшись сайту ComicBook.com, что хотела бы получить эту роль семь лет назад.



Синергия между новой игрой Mortal Kombat и следующим фильмом будет иметь большой смысл, если NetherRealm сможет это осуществить. Возможно, Скотт также прошел кастинг и будет играть одного и того же персонажа в обоих проектах. Этот человек не чужд использования своего образа в видеоиграх, после того как его внутриигровой концерт в Fortnite посмотрели более 12 миллионов человек.



