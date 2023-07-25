Утечка: в Mortal Kombat 1 появится Харли Квинн, Детстроук и главный герой Doom

Новый файтинг Mortal Kombat 1 от разработчиков из студии NetherRealm обещает представить внушительный ростер персонажей. Мало того, что в игре будет большой список играбельных персонажей из самых разных эпох серии вместе с бойцами-поддержки, так он еще будет постоянно расширяться с помощью дополнений. Совсем недавно мы получили официальное подтверждение появления в игре Хомелендера, Омни-Мэна и других персонажей в первом дополнении, а сегодняшняя утечка раскрывает состав героев уже второго DLC.
Согласно последней информации, второе дополнение для Mortal Kombat 1 также будет содержать несколько гостевых персонажей и уже знакомых бойцов из прошлых частей франшизы. Разработчики добавят в файтинг полностью играбельную Харли Квинн, Детстрока и самого Палача Рока из культовой серии шутеров Doom. Вместе с ними в состав Mortal Kombat 1 Pack 2 входят Нуб Сайбот, Кано (играбельная версия), Сарина и еще пять камео персонажей: Рейн, Драмин, Бо' Рай Чо, Хсу Хао и Молох.
Утечка исходит от проверенного инсайдера, который ранее раскрыл полный состав Mortal Kombat 1 Pack 1. Также именно этот пользователь рассказал о главных геймплейных возможностях самого файтинга еще за долго до его официального анонса, поэтому его заявления можно считать надежными.
Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch.
скоро гостевых будет больше чем из самого мортача
Кратоса с Андреем в студию! Кратос основа, Андрей будет на подсосе
Не давай им идей) а так если честно прикольно. Но ребенка врятли поставят будет фрея
Кратос уже был в МК
А в самом МК будет МК или основной упор на фан клоунаду...
Я в 11 кейси как поставил образ харли так и стоял пока я играл. Ей шло оилично)
Кого только в Mortal Kombat не добавляют
хочу близняшек в мк , заодно и камео у нее как раз свое будет