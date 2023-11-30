MMORPG Mortal Online 2 перешла на Unreal Engine 5

Студия Star Vault выпустила обновление 2.0.0.0, которое переводит эту хардкорную MMORPG Mortal Online 2, в которой игроки жаждут убивать друг друга, на движок последнего поколения от Epic Games. Оно включает в себя поддержку технологии динамического освещения Lumen.

Разумеется, эта операция привела к повышению аппаратных требований MO 2. Отныне в минимальной конфигурации учитывается видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 (или эквивалент AMD / Intel) вместо GeForce GTX 650.

Тем не менее, разработчики надеются, что игроки оценят результаты их кропотливой работы (некоторые локации "сломались" после перехода и их пришлось чинить с нуля).

Смена движка - несомненно, самое большое нововведение в версии 2.0, но далеко не единственное. Полный список исправлений (доступный в Steam и на официальном сайте игры) длинный и не ограничивается только техническими проблемами.

"Убийцы" теперь помечаются красными никами и могут быть атакованы другими игроками без последствий. В то же время требование для получения этой "чести" было увеличено с 5 до 10 убийств.

Игровой мир был разделен на два типа зон: охраняемые (Guarded Areas) и дикие (Wilderness). В последних фактически царит беззаконие - игроки не могут сообщать об убийствах, совершенных в таких зонах.

Также были переработаны системы гильдий, домов, контроля территорий и строительства. Не обошлось и без улучшений, связанных с магией и боем (в том числе и с точки зрения баланса, например, усилено сопряжение ударов). Полный список насчитывает более 200 изменений.

К сожалению, огромность новых возможностей и исправлений не привела к росту интереса. Даже сразу после запуска в игру одновременно играли менее 1 500 игроков (по данным SteamCharts), что вряд ли можно считать впечатляющим результатом. Тем более что обновлению предшествовал почти полугодовой период без новых крупных контент-паков.