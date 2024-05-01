Hasbro высказалась о планах на будущее: "Людям очень, очень нравятся отличные, хорошо выполненные игры по D&D"

Спустя почти год после выхода Baldur's Gate 3 компания Hasbro уверена: "Людям очень, очень нравятся отличные, хорошо выполненные игры по D&D".
В интервью GamesIndustry.biz Дэн Айоуб, глава отдела разработки цифровых продуктов Hasbro, рассказал об успехе Baldur's Gate 3 и о планах компании на будущее, связанных с видеоиграми.
Одна из важных вещей, которую мы вынесли из успеха Baldur's Gate 3, заключается в том, что людям очень нравятся отличные, хорошо выполненные игры по D&D. Для компании и для меня самого это был фантастический пример исполнения бренда в аутентичной манере. И игроки пришли. Им понравилось, и они просят еще.
По словам Айуба, помимо Baldur's Gate 3, у Hasbro есть четыре внутренние студии, занимающиеся разработкой AAA-игр, одна из которых работает над новой игрой по вселенной D&D, а другая, "надеюсь, станет толчком к развитию" для франшизы G.I. Joe.
Hasbro - 100-летняя компания, и она построена на играх. Она всегда играла, всегда развлекала людей. А игры - это преобладающая форма развлечения для многих людей. Так что во многих отношениях для Hasbro имеет смысл быть в этом пространстве. Видеоигры - неотъемлемая часть стратегии Hasbro на ближайшие 100 лет. «Мы должны быть уверены, что все, что выходит, отличается высоким качеством, аутентичностью и тем, что мы сможем развить, потому что сейчас мы говорим о паре студий и паре игр, но у нас гораздо большие амбиции.
Прежде чем вы слишком обрадуетесь появлению еще одной игры по D&D так скоро после Baldur's Gate 3, босс Hasbro добавляет:
Все будет находиться в печи столько, сколько потребуется. Мы не собираемся торопить события.
Эту фразу из заголовка можно сократить до "Людям очень, очень нравятся отличные, хорошо выполненные игры".
Вот именно, людям нравится хорошие игры а не тупые правила по D&D которые сложно сходятся с играми. Мне нравится Baldur's Gate 3 но вот в плане боевки она уступает Divinity: Original Sin 2. А про кубики я промолчу.
Кубики — это основа, фундамент D&D, их нельзя выкинуть из уравнения, можно, конечно, сделать в играх, чтобы игра кидала кубик автоматом за кадром, а человек получал чисто результат. Но провалы в действиях, на которые будет кидаться дайс, всё равно неизбежны.
Ой, от кубиков в 3.5 уйти можно было, рандом не решал на высоком уровне, но 5 редакция и ещё в формате Ларей, просто, жесть, харизматическом не могу пройти проверку на 20 без бонусов заклинаний, костыльные вдохновения, нет проверок на группу. На сложности честь они кубик читерским сделали для врага, сколько боёв не проводил, вечно выпадает 17-20 у врага, ДАЖЕ С ПОМЕХОЙ. Дрался с Орин, Slayer я сделал модом по книгам монстров Минск и Бу, было 27 защита, она мне даже его разобрала ударами с помехой. А балда во всем уступает original sin 2, сюжета нет, выбора нет, последствия выбора никак не отражаются на основной сюжет, бои мусорные, в original sin 2 ты должен тактику придумывать был на каждый бой. Эту игру БЕСКОНЕЧНОСТИ уделывает пафффайдер, Соласта, игры биоварей и обсидиан, да даже expeditions rome сюжетом лучше балды.
Нравятся, но как это относится к Хасбро?
Им принадлежит D&D, поэтому без их благословения и отчисления им процентов с продаж ни одна игра по этой Мультивселенной выйти не может.
Эту новость, пусть и в разных вариантах, постят уже чёрт знает какой раз. Мы уже давно в курсе, что Hasbro нереально возбудилась и поставила на конвейер препродакшена кучу проектов.
Hasbro сильно зазнаются — народу просто подавай хороший продукт, D&D тут не причём, просто так совпало, что по нему сделали годноту. Очень скоро они поймут, что грядущие их проекты, очередной проходняк. Не, я конечно надеюсь на хороший результат, но мы же прекрасно понимаем, что он маловероятен.
Прям капитан очевидность)
Конечно нравится. BG 1,2, Icewind 1,2, Neverwinter 1,2, Planescape Torment это шедевры.
А Hasbro нравятся деньги.
Людям нравится повесточная блевотина в гейских вратах 3. Схавали с лопаты.
У кого что болит
У него, походу, не просто болит, а прям свербит.