Королевская битва по популярному аниме "Моя геройская академия" выйдет уже через неделю ©

Новая игровая адаптация известной манги и аниме-сериала "Моя геройская академия" наконец-то получила дату релиза. Издатель Bandai Namco совместно с разработчиками из студии Byking в рамках прямой трансляции на TGS 2023 анонсировали скорый выход My Hero Ultra Rumble. Релиз бесплатной королевской битвы с разнообразными героями и способностями состоится уже через неделю на консолях и ПК.

Как отмечают авторы проекта из студии Byking, они остались довольны результатами открытого тестирования игры, которое проводилось в конце мая этого года и привлекло больше 500 000 игроков. За лето разработчики провели финальную полировку игры и улучшили сетевые возможности, чтобы принять еще большее количество пользователей на релизе.

В My Hero Ultra Rumble игрокам предстоит вступить в бой в облике героев или даже злодеев. Используя силу своих причуд, вам нужно будет проявить себя и привести свою команду к победе. Всего в матче будет принимать участие 24 команды, каждая из которых состоит из трех игроков, но победителем может стать только одна.

Королевская битва My Hero Ultra Rumble начнется уже 28 сентября на ПК, PlayStation, Xbox и Switch."