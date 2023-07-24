Naraka: Bladepoint обновила свой рекорд по количеству активных игроков, перейдя на бесплатную модель ©

Популярная королевская битва Naraka: Bladepoint от студии 24 Entertainment и NetEase Games переживает второе рождение. Несмотря на угасание востребованности самого жанра, проект долгое время насчитывал внушительное количество активных игроков. Пользователей в игре стало еще раза в два больше после перехода на бесплатную модель распространения. Теперь Naraka: Bladepoint ежедневно играют более 220 тысяч игроков, и это только на ПК в Steam.

По данным аналитической платформы SteamDB, всего месяц назад в игру на ПК заходило порядка 80-100 тысяч пользователей ежедневно. После того, как Naraka: Bladepoint стала бесплатной, онлайн вырос в несколько раз. Новый рекорд игры по количеству одновременных игроков составляет 265 тысяч, только на ПК, а ежедневно на этой платформе игру запускают более 200 тысяч игроков.

Королевская битва также прекрасно себя чувствует на консолях. На PlayStation и Xbox невозможно отследить точное количество активных игроков, но Naraka: Bladepoint возглавила и удерживает уже больше двух недель списки самых популярных проектов на обеих платформах.