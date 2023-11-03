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NASCAR 21: Ignition 26.10.2021
6.4 19 оценок

По слухам, Motorsport Games уволила более 40 процентов сотрудников

butcher69
Новости

Согласно новому отчету Тома Хендерсона для Insider Gaming, компания Motorsport Games, известная своими официально лицензированными играми для любителей гонок NASCAR, уволила более 40% своих сотрудников.

Точнее, речь идет о 38 уволенных сотрудниках в команде, насчитывавшей чуть менее 100 человек. В 2021 году компания уже уволила значительное число сотрудников. По словам источников, увольнение произошло сегодня утром и проходило в форме командных совещаний продолжительностью 10-15 минут на человека. После этого им давалось 10 минут на то, чтобы попрощаться с коллегами, а затем их увольняли с рабочих мест. Судя по всему, сотрудники, пострадавшие от увольнений, не получат никаких компенсаций.

Источники утверждают, что эти увольнения являются "настоящим началом конца" для Motorsport Games.

Motorsport Games уже находилась в сложной ситуации: в ноябре 2022 года весь совет директоров ушел в отставку из-за спора о том, как привлечь средства в компанию. Команда получила низкие финансовые результаты по нескольким своим играм, таким как NASCAR 21: Ignition, и была вынуждена отложить некоторые игры.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Pavel Rally

Le Mans Ultimate и IndyCar Game теперь под вопросом, ну и...

2
PersonaR8

Слышишь, слышишь? Песок сыпится ))

-3
Pavel Rally PersonaR8

Современный вариант.

0
PersonaR8 Pavel Rally

Так мне современный и не нужен, меня тот более чем устраивает ))

0
askazanov

Чё всё прибыль падает!?)))

1