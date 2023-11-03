По слухам, Motorsport Games уволила более 40 процентов сотрудников

Согласно новому отчету Тома Хендерсона для Insider Gaming, компания Motorsport Games, известная своими официально лицензированными играми для любителей гонок NASCAR, уволила более 40% своих сотрудников.

Точнее, речь идет о 38 уволенных сотрудниках в команде, насчитывавшей чуть менее 100 человек. В 2021 году компания уже уволила значительное число сотрудников. По словам источников, увольнение произошло сегодня утром и проходило в форме командных совещаний продолжительностью 10-15 минут на человека. После этого им давалось 10 минут на то, чтобы попрощаться с коллегами, а затем их увольняли с рабочих мест. Судя по всему, сотрудники, пострадавшие от увольнений, не получат никаких компенсаций.

Источники утверждают, что эти увольнения являются "настоящим началом конца" для Motorsport Games.

Motorsport Games уже находилась в сложной ситуации: в ноябре 2022 года весь совет директоров ушел в отставку из-за спора о том, как привлечь средства в компанию. Команда получила низкие финансовые результаты по нескольким своим играм, таким как NASCAR 21: Ignition, и была вынуждена отложить некоторые игры.