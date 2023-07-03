Для игры NASCAR Heat 5 вышло дополнение Next Gen Car Update (2022) ©

Как и было обещано издатель Motorsport Games пошёл на необычный эксперимент и выпустил новое дополнение для старой игры про NASCAR, поскольку новая игра всех разочаровала. DLC Next Gen Car Update (2022) - это обновление добавляющее новое поколение автомобилей NASCAR которое появилось в 2022 году, они отличаются дизайном и характеристиками, теперь фанаты смогут оценить новые машины: Chevrolet Camaro ZL1, Ford Mustang GT и Toyota Camry TRD.

Но это ещё не всё, в дополнении Next Gen Car Update (2022) также представлена гравийная трасса Bristol Dirt в качестве игрового варианта. Приготовьтесь к захватывающему дух опыту, соревнуясь на сложной грунтовой трассе с грозными противниками в напряженных битвах.