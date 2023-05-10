Occupy Mars: The Game 10.05.2023
7.4 40 оценок

Песочница о колонизации Occupy Mars: The Game вышла в раннем доступе

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monk70
Новости

Разработчик Pyramid Games объявил, что игра Occupy Mars: The Game стала доступна в раннем доступе в Steam, GOG и Epic Games Store.

«Мы ожидаем, что этап раннего доступа займет примерно один или два года. Мы надеемся, что у нас достаточно времени, чтобы отшлифовать игру и сделать ее качественной песочницей. Однако игра в ее нынешнем состоянии уже предлагает множество функций и длительное время игры».

В раннем доступе будет режим одиночной кампании с введением в историю, а также настраиваемый режим песочницы, в котором вы сможете выбрать уровень сложности, стартовую локацию, стартовое снаряжение, интенсивность погодных условий и другие параметры. Продолжение режима «Кампания», а также режим «Совместная игра по сети» появятся в игре позже в виде обновлений.

В окончательной версии разработчики хотят добавить множество функций, которые были разблокированы во время кампании на Kickstarter, включая режим совместной игры по сети.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MOHAPX-ru

А чего заминусовали то? Норм же игруля.

1
SucculentQuiril

В окончательной версии разработчики хотят добавить множество функций...........

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