Песочница о колонизации Occupy Mars: The Game вышла в раннем доступе ©

Разработчик Pyramid Games объявил, что игра Occupy Mars: The Game стала доступна в раннем доступе в Steam, GOG и Epic Games Store.

«Мы ожидаем, что этап раннего доступа займет примерно один или два года. Мы надеемся, что у нас достаточно времени, чтобы отшлифовать игру и сделать ее качественной песочницей. Однако игра в ее нынешнем состоянии уже предлагает множество функций и длительное время игры».

В раннем доступе будет режим одиночной кампании с введением в историю, а также настраиваемый режим песочницы, в котором вы сможете выбрать уровень сложности, стартовую локацию, стартовое снаряжение, интенсивность погодных условий и другие параметры. Продолжение режима «Кампания», а также режим «Совместная игра по сети» появятся в игре позже в виде обновлений.

В окончательной версии разработчики хотят добавить множество функций, которые были разблокированы во время кампании на Kickstarter, включая режим совместной игры по сети.