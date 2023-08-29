Приключенческая игра OPUS: Prism Peak получила новый трейлер ©

Компания SIGONO опубликовала второй тизер-трейлер к предстоящей игре OPUS: Prism Peak, предстоящего духовного наследника OPUS: Echo of Starsong.

Разработчик описывает OPUS: Prism Peak как нечто среднее между What Remains of Edith Finch и фильмами Макото Синкая, в которых игроки отправляются в ностальгическое путешествие, чтобы разобраться в прошлых сожалениях.

Второй тизер-трейлер представляет главного героя-мужчину, а также новые игровые кадры.

OPUS: Prism Peak - это повествовательное приключение, в котором ваш выбор приводит к разным концовкам. Вы играете за фотографа, заблудившегося в неземном царстве, и раскрываете его тайны с помощью фотоаппарата, чтобы найти дорогу домой. За музыкальное сопровождение игры, которое всегда было приоритетным для команды, отвечают композитор серии OPUS - Triodust и Audio Textural Ltd. Кроме того, подтверждено, что автором сюжета является Брайан Ли, сценарист OPUS: Echo of Starsong.

OPUS: Prism Peak находится в разработке для ПК (Steam). Дата выхода пока не объявлена.