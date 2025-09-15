Опубликованы скины коллаборации Overwatch 2 x Persona 5

Blizzard Entertainment наконец-то раскрыла полную линейку эксклюзивных скинов для кроссовера Overwatch 2 и Persona 5, который стартует уже завтра, 16 сентября, в 21:00 по Московскому времени. В рамках коллаборации следующие пятеро героев получат легендарные скины, вдохновленные персонажами культовой JRPG от Atlus:

У Ян x Джокер: Новый герой-поддержки У Ян из Overwatch, который только появился в игре, сразу же получает скин лидера Призрачных похитителей сердец.

Гендзи x Череп: Киборг-мечник из Overwatch получит скин Рюдзи Сакамото - одного из первых союзников протагониста в Persona 5 и яркого представителя архетипа бунтаря с золотым сердцем.

Ткач Жизни x Лис: Индийский целитель из Overwatch получит скин Юске Китагавы - художника и ученика старшей школы Косей в Persona 5.

Дива x Королева: Корейский идол и меха-пилот из Overwatch получит скин Макото Ниидзимы - президента школьного совета школы Сюдзин в Persona 5

Ангел x Пантера: Герой поддержки Ангела Циглер из Overwatch получит скин Анн Такамаки - одноклассницы главного героя и участницы его банды в Persona 5.

Как и в прочих коллаборациях, скины будут доступны только для покупки в магазине за золотую внутриигровую валюту (которую можно купить или накопить через боевой пропуск). Также наверняка в течение недели в игре пройдет новое испытание, во время которого можно будет получить опыт и граффити.