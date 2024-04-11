Представлен официальный трейлер предзаказа к игре PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs, это многопользовательская игра, разработанная в стиле классического PAC-MAN, но с интересными новыми элементами. В этой игре до 64 игроков могут сражаться друг с другом в лабиринте, полном точек и привидений. Основная цель также остается привычной, игроки управляют персонажем PAC-MAN, который должен съесть все точки на уровне, избегая столкновений с привидениями. Однако в этой игре есть новые возможности и режимы, которые делают ее особенно увлекательной.

Например, в режиме "Battle Royale" вы соревнуетесь с другими игроками в борьбе за выживание, пытаясь остаться последним выжившим в лабиринте. Есть также режимы "Score Attack" и "Team Battle", где вы можете сражаться за высокие очки или объединиться с друзьями в команду.

Главная особенность PAC-MAN Mega Tunnel Battle, это использование туннелей, которые позволяют персонажу перемещаться между различными частями лабиринта. Это добавляет новые стратегические аспекты к игре и делает сражения еще более захватывающими.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs станет доступна на Nintendo Switch, PS5 , PS4, Xbox Series X/S и ПК 9 мая 2024 года.