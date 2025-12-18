Создатель Painkiller раскритиковал перезапуск: "Они потратили IP впустую"

Адриан Хмеляж, основатель People Can Fly и один из ключевых разработчиков оригинального Painkiller (2004), в интервью PCGamesN резко высказался о недавнем перезапуске франшизы от Anshar Studios. По его мнению, новая игра полностью утратила дух оригинала и стала чем-то чуждым.

Основной предмет критики — превращение Painkiller в кооперативный рогалик с элементами декбилдинга. Хмеляж подчеркнул, что оригинальная игра ценилась за «брутальную простоту» и уникальный одиночный опыт. Попытка адаптировать её под совместную игру на троих, по его мнению, стала стратегической ошибкой и не отражает того, что любили фанаты.

Интересно, что сам Хмеляж сейчас работает над шутером Witchfire, который многие считают «духовным наследником» Painkiller, хотя и в другом жанровом ключе. Он отметил, что игроки по-прежнему ждут качественных одиночных шутеров, а не «кооперативных арен» и переработанных механик.

Его комментарии подчеркивают, насколько важно для некоторых классических проектов сохранять оригинальный стиль и атмосферу, даже при попытках их возродить для современной аудитории. Новый Painkiller, по мнению Хмеляжа, упустил эту возможность, чем вызвал неоднозначную реакцию среди ветеранов серии и поклонников жанра.