Создатель Painkiller раскритиковал перезапуск: "Они потратили IP впустую"

Адриан Хмеляж, основатель People Can Fly и один из ключевых разработчиков оригинального Painkiller (2004), в интервью PCGamesN резко высказался о недавнем перезапуске франшизы от Anshar Studios. По его мнению, новая игра полностью утратила дух оригинала и стала чем-то чуждым.
Основной предмет критики — превращение Painkiller в кооперативный рогалик с элементами декбилдинга. Хмеляж подчеркнул, что оригинальная игра ценилась за «брутальную простоту» и уникальный одиночный опыт. Попытка адаптировать её под совместную игру на троих, по его мнению, стала стратегической ошибкой и не отражает того, что любили фанаты.
Интересно, что сам Хмеляж сейчас работает над шутером Witchfire, который многие считают «духовным наследником» Painkiller, хотя и в другом жанровом ключе. Он отметил, что игроки по-прежнему ждут качественных одиночных шутеров, а не «кооперативных арен» и переработанных механик.
Его комментарии подчеркивают, насколько важно для некоторых классических проектов сохранять оригинальный стиль и атмосферу, даже при попытках их возродить для современной аудитории. Новый Painkiller, по мнению Хмеляжа, упустил эту возможность, чем вызвал неоднозначную реакцию среди ветеранов серии и поклонников жанра.
Им нужно подтянуть оригинал до современного уровня графики, ничего не меняя в плане геймплея. И тогда это будет хит.
Так есть же ремейк Hell & Damnation 12 года. Там есть косяки, но, в целом, играется довольно бодро и сейчас, да и выглядит не плохо (хотя с "цветастостью" там явно переборщили). А делать еще один ремейк, уже сомнительная затея. Он механически слишком олдовый и мало кому это зайдет сейчас, кроме тех, кто застал оригинал.
Ну попробовали в 2012 году - не прокатило....
Там мало карт. В оригинале в 2 раза больше, если я правильно помню.
Все верно, такую шляпу сделать это надо было постараться, а персонажи это вообще карнавал воук помойки.
Тут от Painkiller одно название.
Ну этот так и есть.
Всё верно, пустая хрень
получается им надо было сделать новую игру чтобы у них не отобрали права на название как у фильмов?