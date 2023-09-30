Приключение на выживание во льдах The Pale Beyond доберётся до Nintendo Switch в начале октября

The Pale Beyond предлагает вам взять на себя роль лидера полярной экспедиции, которая оказалась в критической ситуации. Судно застряло во льдах, капитан пропал, а вокруг один лишь лёд и снег. Вы становитесь единственным, кто может взять на себя ответственность за выживание команды.

Чтобы добраться через Белую пустыню, вам нужно будет эффективно распределять ресурсы и обеспечивать безопасность экспедиции. Также важно поддерживать боевой дух её участников, чтобы они не потеряли мотивации и веры в успех.