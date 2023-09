Приключение на выживание во льдах The Pale Beyond доберётся до Nintendo Switch в начале октября ©

Bellular Games и Fellow Traveler сообщили, что The Pale Beyond появится на Nintendo Switch всего через неделю. Эта захватывающая версия, которая выйдет 6 октября, перенесет на портативную консоль весь существующий и дополнительный контент, включая последнее обновление «Эпилоги», раскрывающее судьбы экипажа «Темперанса».

The Pale Beyond ставит вас на место невольного капитана, вынужденного взять на себя штурвал «Умеренности» после того, как он пришвартовался во льдах во время поисково-спасательных операций своего родственного корабля «Виконт». Имея скудные ресурсы и команду, которую нужно поддерживать, вам придется принимать трудные решения во имя выживания. Однако в суровом, но потрясающем ледяном ландшафте The Pale Beyond таится больше необъяснимых загадок, чем кажется на первый взгляд.