Раскрыта дата выхода Paper Mario: The Thousand-Year Door на Nintendo Switch

Nintendo объявила во время MAR10 Day 2024, что Paper Mario: The Thousand-Year Door выйдет 23 мая для Nintendo Switch. Больше никаких подробностей не было, но можно предположить, что мы увидим больше геймплея и деталей до запуска.

Игра The Thousand-Year Door, вышедшая в 2004 году для Nintendo GameCube, стала второй игрой в серии Paper Mario и получила множество положительных отзывов от критиков. В центре внимания Марио — спасение принцессы Пич после ее похищения таинственными X-Nauts. Анимационная эстетика, похожая на бумагу, и пошаговые бои, в которых главное — вовремя нажимать кнопки, вернулись из первой игры. Зрители также наблюдают за игрой и дают предметы, если им понравилось ваше выступление.

Paper Mario: The Thousand-Year Door, судя по всему, работает на Nintendo Switch с частотой 30 кадров в секунду по сравнению с 60 FPS в оригинале. Nintendo официально не подтвердила этот факт, и необходимо получить больше подробностей, так что следите за новостями в ближайшие месяцы.