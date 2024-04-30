В раннем доступе вышла Gray Zone Warfare, которая может потеснить Escape from Tarkov в жанре лутер-шетеров

На фоне недавнего скандала вокруг премиального издания Escape from Tarkov, весьма эффектно выглядит релиз Gray Zone Warfare. Игра от молодой студии Madfinger Games стала доступна в рамках раннего доступа на Steam по цене стандартного издания в 1200 рублей, а самая дорогая версия со всеми плюшками Supporter Edition обойдется всего в 2288 рублей.
Основной процесс и многие элементы Gray Zone Warfare в основном напоминают Escape from Tarkov. В этом проекте игрокам предстоит взять на себя роль хорошо обученного военного, который может выступать за одну из трех ЧВК на выдуманном острове в Юго-Восточной Азии. Шутер совмещает в себе элементы PvEvP и PvE, а также включает элементы детализированного реализма, как в поведении искусственного интеллекта врагов, так и в стрельбе. Здесь вам также предстоит отправляться на опасные вылазки в поисках нового снаряжения и полезных предметов, что является главной особенностью Escape from Tarkov.
Геймплей игры:
Главным же отличием Gray Zone Warfare станет современный движок Unreal Engine 5, который должен обеспечить хорошую производительность и высокую детализацию графики. Несмотря на то, что это дебютный проект студии Madfinger Games, за плечами у разработчиков шутера богатый опыт в индустрии - они стояли за созданием Mafia и Hidden and Dangerous.
Игра доступна для игры через Steam, а позднее обещает добраться и до консолей.
дороговато за EA
Кустов, чтобы прятаться по ним, больше чем в Таркове, это хорошо - можно вообще с места не сходить
Это какой-то Рай для кемперов, одни кусты кругом.
Фанатам Таркова самое то))
Не потеснит ни в какой из вселенных. Фишка таркова это сеттинг, ну и знающие добавят еще 100 пунктов.
А это подделка. Но даже Лост Лайт заберет на себя больше онлайна.
пхахахахаххахахаахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах
Дай бог навезут контенту. Графа приятная и на этом все.Тарков хз может и уделает его,а может и нет не играл в Тарков!!
Кто будет запускать отпишитесь что по кадрам
фпс стабильный, графика тоже ничего. Но рано ещё делать выводы. Плюс, нет русского, хоть и не критично.
Купил бы, но больше с ранним доступом не связываюсь, ждал тарков в стиме,но походу его там не будет
Была бы бесплатно, как ПАБГ - было бы дело, а так - нафиг не интересна...
Автор, ты где там увидел лутер-шутер? Хватит чушь писать