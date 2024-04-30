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Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
6.8 39 оценок

В раннем доступе вышла Gray Zone Warfare, которая может потеснить Escape from Tarkov в жанре лутер-шетеров

Gutsz
Новости

На фоне недавнего скандала вокруг премиального издания Escape from Tarkov, весьма эффектно выглядит релиз Gray Zone Warfare. Игра от молодой студии Madfinger Games стала доступна в рамках раннего доступа на Steam по цене стандартного издания в 1200 рублей, а самая дорогая версия со всеми плюшками Supporter Edition обойдется всего в 2288 рублей.

Основной процесс и многие элементы Gray Zone Warfare в основном напоминают Escape from Tarkov. В этом проекте игрокам предстоит взять на себя роль хорошо обученного военного, который может выступать за одну из трех ЧВК на выдуманном острове в Юго-Восточной Азии. Шутер совмещает в себе элементы PvEvP и PvE, а также включает элементы детализированного реализма, как в поведении искусственного интеллекта врагов, так и в стрельбе. Здесь вам также предстоит отправляться на опасные вылазки в поисках нового снаряжения и полезных предметов, что является главной особенностью Escape from Tarkov.

Геймплей игры:

Главным же отличием Gray Zone Warfare станет современный движок Unreal Engine 5, который должен обеспечить хорошую производительность и высокую детализацию графики. Несмотря на то, что это дебютный проект студии Madfinger Games, за плечами у разработчиков шутера богатый опыт в индустрии - они стояли за созданием Mafia и Hidden and Dangerous.

Игра доступна для игры через Steam, а позднее обещает добраться и до консолей.

6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
A E

дороговато за EA

4
Генерал Говард

Кустов, чтобы прятаться по ним, больше чем в Таркове, это хорошо - можно вообще с места не сходить

2
Samson48

Это какой-то Рай для кемперов, одни кусты кругом.

2
Jarvis666

Фанатам Таркова самое то))

0
вупсич пупсич

Не потеснит ни в какой из вселенных. Фишка таркова это сеттинг, ну и знающие добавят еще 100 пунктов.
А это подделка. Но даже Лост Лайт заберет на себя больше онлайна.

0
BROOSNICA

пхахахахаххахахаахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах

7
Да не важно

Дай бог навезут контенту. Графа приятная и на этом все.Тарков хз может и уделает его,а может и нет не играл в Тарков!!

0
kekeskrekes

Кто будет запускать отпишитесь что по кадрам

0
Hartelose

фпс стабильный, графика тоже ничего. Но рано ещё делать выводы. Плюс, нет русского, хоть и не критично.

0
Сергей23235

Купил бы, но больше с ранним доступом не связываюсь, ждал тарков в стиме,но походу его там не будет

0
askazanov

Была бы бесплатно, как ПАБГ - было бы дело, а так - нафиг не интересна...

0
Алексей Хвесько

Автор, ты где там увидел лутер-шутер? Хватит чушь писать

-1