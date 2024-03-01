Релиз полной версии рогалика Pathfinder: Gallowspire Survivors состоится в начале апреля

BKOM Studios в сотрудничестве с Paizo сообщила, что Pathfinder: Gallowspire Survivors выйдет 4 апреля. Испытайте знаменитый мир Pathfinder через совершенно новый взгляд: захватывающий bullethell-рогалик, выходит из раннего доступа. Погрузитесь в Гэллоспайр, играя в одиночку или с другом, и сразитесь с шепчущим тираном Тар-Бафоном.

Выходя из раннего доступа, Pathfinder: Gallowspire Survivors представляет множество востребованных сообществом функций, а также улучшения пользовательского интерфейса, общую балансировку игрового процесса и совместимость с Steam Deck. Теперь игроки могут вместе с другом отправиться в глубины Гэллоспайра как в локальном кооперативе, так и в удаленной игре Steam. Избегайте входящего урона в мгновение ока с помощью совершенно новой механики рывка и получайте решающие усиления, сделав стратегический глоток из пояса с зельями. С добавлением специальных глав, более быстрым развитием персонажа, гиперрежимом и новыми коллекционными картами Pathfinder с официальными иллюстрациями, которые обеспечивают постоянные улучшения, каждая попытка запечатать опального императора-лича приносит большую награду.

В глубинах Висельного Шпиля покоится опальный мифический лич Тар-Бафон, один из самых древних и могущественных злодеев Следопыта. Находясь запечатанным под своим древним троном власти, он ловко готовил свое грандиозное возвращение. Когда магия, удерживающая его, начинает ослабевать, три бесстрашных героя окажутся на высоте, и им будет поручено отправиться в глубины Висельного Шпиля, чтобы победить Тар-Бафона и восстановить обереги, которые его запечатывают.

Вступите в роль одного из трех смелых героев и сразитесь с ужасами Гэллоспайра. Боец, Волшебник или Разбойник обладают своими сильными сторонами и талантами, которые помогут им в борьбе против Тар-Бафона. Выберите союзника, который будет сражаться вместе с вами, уничтожая орды нежити Тар-Бафона, собирая и улучшая свой арсенал заклинаний и оружия, а также уничтожая бессердечных боссов Гэллоспайра. На вашем пути будет много неудач, но с помощью древнего медальона герои смогут избежать смерти и стать сильнее с каждой попыткой.