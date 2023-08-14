Стала известна дата выхода Pathfinder: Gallowspire Survivors в раннем доступе Steam ©

Игра, созданная по мотивам популярной Vampire Survivors, выйдет в ранний доступ на платформе Steam 14 сентября.

В отличие от пользующейся огромным успехом Pathfinder: Wrath of the Righteous и ее предшественницы Kingmaker, данная игра не является CRPG в традиционном стиле.

Скорее, это ролевая экшен-игра "на выживание" (в отличие от игры на выживание) с упором на истребление огромных полчищ монстров, модернизацию оружия и борьбу со сложными боссами.

В игре три героя отправляются в Гэллоуспайр, чтобы уничтожить опального императора нежити Тар-Бафона, который пытается сбежать из своей тюрьмы. Вы будете играть за одного из этих трех героев, выбирая другого, который будет сражаться рядом с вами в битве с приспешниками Тар-Бафона.

По словам представителей BKOM и Paizo, одной победы над Тар-Бафоном будет недостаточно, чтобы навсегда избавить его от тюрьмы.

Скорее, вам придется "противостоять ему снова и снова", чтобы дать миру время подготовиться к его возвращению. Похоже, что остановить его невозможно, придется лишь задержать, чтобы его месть имела как можно меньший эффект.

Если вы не знакомы с именем BKOM, то среди предыдущих игр студии - гибрид point-and-click RPG Sunday Gold и экшен от третьего лица Zorro The Chronicles.

Помимо Gallowspire Survivors, BKOM в настоящее время работает над Pathfinder: Abomination Vaults, hack-and-slash ARPG, которая была полностью профинансирована на Kickstarter за восемь дней до окончания кампании. Однако Abomination Vaults находится несколько дальше, чем Gallowspire Survivors. Ожидается, что она выйдет на ПК летом 2025 года.

А пока что Pathfinder: Gallowspire Survivors выйдет на ПК через ранний доступ Steam 14 сентября.