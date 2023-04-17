Симулятор отеля для животных Pets Hotel стал доступен на ПК в Steam ©

Games Incubator официально выпустил новую игра-симулятор для любителей домашних животных - Pets Hotel. Станьте лучшим менеджером отеля для домашних животных и постройте свою империю отелей для домашних животных. В Pets Hotel позаботьтесь о разных видах животных и удовлетворите их потребности. Помните, что довольный клиент — лучшая бизнес-стратегия.

Как менеджер отеля, вы должны управлять отелем для домашних животных и следить за тем, чтобы ваши клиенты оставляли своих любимых питомцев в надежных руках. Не забывайте о ежедневных развлечениях и физических упражнениях для ваших гостей, чтобы они оставались сильными, здоровыми и расслабленными.

По мере прохождения игры вы сможете развивать свой бизнес и превратить его в лучший отель для домашних животных. Представьте себе место с множеством комнат, каждая из которых спроектирована и оформлена для разных видов животных, с огромными игровыми площадками, окружающими ваш отель. Pets Hotel – это поистине сказочное место, которое вы можете создать сами.

Игра доступна на 13 языках: английском, французском, итальянском, немецком, испанском (Испания), японском, корейском, польском, русском, упрощенном китайском, традиционном китайском, турецком и португальском (Бразилия).