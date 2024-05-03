Некоторые ПК-игроки в Helldivers 2 угрожают бросить игру из-за принудительной привязки аккаунта PSN

Компания Sony вызвала негативную реакцию после того, как объявила о планах заставить игроков игры Helldivers 2 в Steam подключаться к учетной записи PlayStation Network.
В заявлении, приписываемом Sony Interactive Entertainment, производитель PlayStation сообщил, что из-за "технических проблем", возникших при запуске Helldivers 2, он позволил временно не требовать привязку аккаунтов Steam к учетной записи PlayStation Network. По словам Sony, этот "льготный период" теперь истекает. Почему Sony заставляет игроков Steam выполнять это требование? По словам компании, это делается в целях безопасности.
Можно с уверенностью сказать, что PC-геймеры, играющие в Helldivers 2 в Steam и не имеющие никакого отношения к Sony или PlayStation, расстроены этим решением. Многие из них говорят, что понятия не имели, что игра в Helldivers 2 в Steam без привязки к аккаунту PlayStation была частью "льготного периода". Как уже было отмечено, об этом требовании было известно с самого релиза Helldivers 2, но по техническим причинам его применение отложили. Тем не менее, это не помешало игрокам Steam обрушиться с критикой на Sony за то, что она добавила это требование сейчас, спустя три месяца после запуска.
Некоторые из наиболее расстроенных Steam-игроков угрожают отказаться от игры или даже потребовать возврата денег из-за этой проблемы, хотя пока неясно, повлияет ли шаг Sony на количество одновременных игроков Helldivers 2 в Steam.
"Я заплатил за эту игру 40 долларов и получил от нее более 100 часов удовольствия, абсолютно оправдав свои деньги", - сказал пользователь redditor dudeitsivan. "Я получил самое большое удовольствие от видеоигр за все время, что я себя помню. Я буду безумно скучать по этой игре. Но я не буду заводить аккаунт на PS".
Как бы я ни ненавидел свои чувства по этому поводу, я надеюсь, что это убьет количество игроков. Это будет единственное, что заставит Sony пересмотреть свое решение.
Это отстой. Разработчики Arrowhead выглядят потрясающе. Игра просто замечательная. Но я не буду поддерживать это. И точка. Я перейду на другие игры.
Просто добавлю, чтобы сказать, что я сделаю то же самое. Я тоже собирался потратить деньги, чтобы получить новый Warbond, но, похоже, уже нет. Было весело, но я отказываюсь терпеть это из принципа.
В настоящее время комьюнити-менеджеры Arrowhead тушат пожар в Helldivers Discord, который переполнен комментариями по поводу сегодняшнего анонса. Отвечая одному из игроков, который задал вполне резонный вопрос, как это делает Helldivers 2 безопаснее, комьюнити-менеджер заявил:
У Sony есть специальная команда, процесс обжалования запретов и инструменты для принятия мер по сообщениям игроков, и все это связано с наличием PSN ID.
Отвечая другому пользователю, который сказал, что чувствует, что у него выдернули ковер из-под ног, он же заявил:
Ну, мы всегда знали, что этот день настанет, и все идет примерно так, как я ожидал. Лично я рад, что мы можем принять меры по сообщениям игроков и сделать игру более безопасной.
Helldivers 2 - самый крупный запуск Sony на ПК, и игроки Steam составляют значительную часть общей базы игроков. Это один из неожиданных хитов 2024 года, отчасти благодаря тому, что игра вышла одновременно на PS5 и PC, а кросс-игра в ней работает в полную силу.
Этого стоило ожидать. Никто не любит покупать игры в стиме, а потом качать левые приложения и еще регистрироваться там. Думаю, принципиальные люди найдутся, сам возвращал деньги за игры, где нужно качать левый шлак.
Думаю стим ничего не вернёт если более 2х часов наиграл. Разрабы говорили, что будет привязка к псн, так что покупатели были в курсе. Тут должно сильное бурление подняться кароче, а так побухтят на реддите и пойдут дальше дейлики выполнять.
А кто сказал, что тут нужно что-то качать? Просто залогиниться в игре в PSN аккаунте. Это по сути как WOT/Warframe качать (играл в них правда по 2ч и удалил), но там тоже по моему нужно помимо входа игры через стим - логиниться еще одним аккаунтом от самой игры. По сути, то же самое. Заменить PSN логин на типа "создайте учетку helldivers 2.ink" и все сразу заткнутся, а назови это "авторизация в PSN" - все орут.
Да как то все равно, так как игра официально в России не продается, так, что пусть Сони идет лесом.
Что ноют то? Их же зарание предупредили, щас просто напомнили
Некоторые ПК игроки «некоторые игроки из России купившие игру в недоступном им регионе»
официальные ключи продаются для России у Буки, не знаю правда можно ли создавать в России аккаунты сейчас
Создавать можно. А вот логиниться в них- нет.
Ну а можно источник на нытье или автор просто от себя написал или друзей попросил
Сам ищи,обленились совсем.Направление дам в новости Стима по игре и в пс
В пс то зачем ныть? У них и так есть привязка. А давай будем новости создавать без пруфов? А что васьки поверят, а нам будут бонусы. Люди совсем отупели.
Не Сам ищи, а изволь указать источник откуда взято, когда публикуешь новость будь добр предоставить прямую ссылку.
Новость и без источника, ошалели что ли? Если бы пост был в мнениях то хрен с ним, люди в праве поплакаться на несправедливость в мире
В xbox играх на пк давно уже нельзя играть без учётной записи.