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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.9 917 оценок

Некоторые ПК-игроки в Helldivers 2 угрожают бросить игру из-за принудительной привязки аккаунта PSN

butcher69
Новости

Компания Sony вызвала негативную реакцию после того, как объявила о планах заставить игроков игры Helldivers 2 в Steam подключаться к учетной записи PlayStation Network.

В заявлении, приписываемом Sony Interactive Entertainment, производитель PlayStation сообщил, что из-за "технических проблем", возникших при запуске Helldivers 2, он позволил временно не требовать привязку аккаунтов Steam к учетной записи PlayStation Network. По словам Sony, этот "льготный период" теперь истекает. Почему Sony заставляет игроков Steam выполнять это требование? По словам компании, это делается в целях безопасности.

Можно с уверенностью сказать, что PC-геймеры, играющие в Helldivers 2 в Steam и не имеющие никакого отношения к Sony или PlayStation, расстроены этим решением. Многие из них говорят, что понятия не имели, что игра в Helldivers 2 в Steam без привязки к аккаунту PlayStation была частью "льготного периода". Как уже было отмечено, об этом требовании было известно с самого релиза Helldivers 2, но по техническим причинам его применение отложили. Тем не менее, это не помешало игрокам Steam обрушиться с критикой на Sony за то, что она добавила это требование сейчас, спустя три месяца после запуска.

Некоторые из наиболее расстроенных Steam-игроков угрожают отказаться от игры или даже потребовать возврата денег из-за этой проблемы, хотя пока неясно, повлияет ли шаг Sony на количество одновременных игроков Helldivers 2 в Steam.

"Я заплатил за эту игру 40 долларов и получил от нее более 100 часов удовольствия, абсолютно оправдав свои деньги", - сказал пользователь redditor dudeitsivan. "Я получил самое большое удовольствие от видеоигр за все время, что я себя помню. Я буду безумно скучать по этой игре. Но я не буду заводить аккаунт на PS".

Как бы я ни ненавидел свои чувства по этому поводу, я надеюсь, что это убьет количество игроков. Это будет единственное, что заставит Sony пересмотреть свое решение.
Это отстой. Разработчики Arrowhead выглядят потрясающе. Игра просто замечательная. Но я не буду поддерживать это. И точка. Я перейду на другие игры.
Просто добавлю, чтобы сказать, что я сделаю то же самое. Я тоже собирался потратить деньги, чтобы получить новый Warbond, но, похоже, уже нет. Было весело, но я отказываюсь терпеть это из принципа.

В настоящее время комьюнити-менеджеры Arrowhead тушат пожар в Helldivers Discord, который переполнен комментариями по поводу сегодняшнего анонса. Отвечая одному из игроков, который задал вполне резонный вопрос, как это делает Helldivers 2 безопаснее, комьюнити-менеджер заявил:

У Sony есть специальная команда, процесс обжалования запретов и инструменты для принятия мер по сообщениям игроков, и все это связано с наличием PSN ID.

Отвечая другому пользователю, который сказал, что чувствует, что у него выдернули ковер из-под ног, он же заявил:

Ну, мы всегда знали, что этот день настанет, и все идет примерно так, как я ожидал. Лично я рад, что мы можем принять меры по сообщениям игроков и сделать игру более безопасной.

Helldivers 2 - самый крупный запуск Sony на ПК, и игроки Steam составляют значительную часть общей базы игроков. Это один из неожиданных хитов 2024 года, отчасти благодаря тому, что игра вышла одновременно на PS5 и PC, а кросс-игра в ней работает в полную силу.

9
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Этого стоило ожидать. Никто не любит покупать игры в стиме, а потом качать левые приложения и еще регистрироваться там. Думаю, принципиальные люди найдутся, сам возвращал деньги за игры, где нужно качать левый шлак.

5
UnrealisticGeoffrey

Думаю стим ничего не вернёт если более 2х часов наиграл. Разрабы говорили, что будет привязка к псн, так что покупатели были в курсе. Тут должно сильное бурление подняться кароче, а так побухтят на реддите и пойдут дальше дейлики выполнять.

2
my musical world

А кто сказал, что тут нужно что-то качать? Просто залогиниться в игре в PSN аккаунте. Это по сути как WOT/Warframe качать (играл в них правда по 2ч и удалил), но там тоже по моему нужно помимо входа игры через стим - логиниться еще одним аккаунтом от самой игры. По сути, то же самое. Заменить PSN логин на типа "создайте учетку helldivers 2.ink" и все сразу заткнутся, а назови это "авторизация в PSN" - все орут.

-3
Kvizac Haderah

Да как то все равно, так как игра официально в России не продается, так, что пусть Сони идет лесом.

3
evil_capcha

Что ноют то? Их же зарание предупредили, щас просто напомнили

1
Minuano

Некоторые ПК игроки «некоторые игроки из России купившие игру в недоступном им регионе»

0
Kamishini1993

официальные ключи продаются для России у Буки, не знаю правда можно ли создавать в России аккаунты сейчас

1
Avel_N Kamishini1993

Создавать можно. А вот логиниться в них- нет.

0
-zotik-

Ну а можно источник на нытье или автор просто от себя написал или друзей попросил

-3
Владимир Губайдуллин

Сам ищи,обленились совсем.Направление дам в новости Стима по игре и в пс

-3
-zotik- Владимир Губайдуллин

В пс то зачем ныть? У них и так есть привязка. А давай будем новости создавать без пруфов? А что васьки поверят, а нам будут бонусы. Люди совсем отупели.

3
potemkin2021 Владимир Губайдуллин

Не Сам ищи, а изволь указать источник откуда взято, когда публикуешь новость будь добр предоставить прямую ссылку.

1
evil_capcha Владимир Губайдуллин

Новость и без источника, ошалели что ли? Если бы пост был в мнениях то хрен с ним, люди в праве поплакаться на несправедливость в мире

1
kotasha

В xbox играх на пк давно уже нельзя играть без учётной записи.

-4