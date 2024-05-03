Некоторые ПК-игроки в Helldivers 2 угрожают бросить игру из-за принудительной привязки аккаунта PSN

Компания Sony вызвала негативную реакцию после того, как объявила о планах заставить игроков игры Helldivers 2 в Steam подключаться к учетной записи PlayStation Network.

В заявлении, приписываемом Sony Interactive Entertainment, производитель PlayStation сообщил, что из-за "технических проблем", возникших при запуске Helldivers 2, он позволил временно не требовать привязку аккаунтов Steam к учетной записи PlayStation Network. По словам Sony, этот "льготный период" теперь истекает. Почему Sony заставляет игроков Steam выполнять это требование? По словам компании, это делается в целях безопасности.

Можно с уверенностью сказать, что PC-геймеры, играющие в Helldivers 2 в Steam и не имеющие никакого отношения к Sony или PlayStation, расстроены этим решением. Многие из них говорят, что понятия не имели, что игра в Helldivers 2 в Steam без привязки к аккаунту PlayStation была частью "льготного периода". Как уже было отмечено, об этом требовании было известно с самого релиза Helldivers 2, но по техническим причинам его применение отложили. Тем не менее, это не помешало игрокам Steam обрушиться с критикой на Sony за то, что она добавила это требование сейчас, спустя три месяца после запуска.

Некоторые из наиболее расстроенных Steam-игроков угрожают отказаться от игры или даже потребовать возврата денег из-за этой проблемы, хотя пока неясно, повлияет ли шаг Sony на количество одновременных игроков Helldivers 2 в Steam.

"Я заплатил за эту игру 40 долларов и получил от нее более 100 часов удовольствия, абсолютно оправдав свои деньги", - сказал пользователь redditor dudeitsivan. "Я получил самое большое удовольствие от видеоигр за все время, что я себя помню. Я буду безумно скучать по этой игре. Но я не буду заводить аккаунт на PS".

Как бы я ни ненавидел свои чувства по этому поводу, я надеюсь, что это убьет количество игроков. Это будет единственное, что заставит Sony пересмотреть свое решение.

Это отстой. Разработчики Arrowhead выглядят потрясающе. Игра просто замечательная. Но я не буду поддерживать это. И точка. Я перейду на другие игры.

Просто добавлю, чтобы сказать, что я сделаю то же самое. Я тоже собирался потратить деньги, чтобы получить новый Warbond, но, похоже, уже нет. Было весело, но я отказываюсь терпеть это из принципа.

В настоящее время комьюнити-менеджеры Arrowhead тушат пожар в Helldivers Discord, который переполнен комментариями по поводу сегодняшнего анонса. Отвечая одному из игроков, который задал вполне резонный вопрос, как это делает Helldivers 2 безопаснее, комьюнити-менеджер заявил:

У Sony есть специальная команда, процесс обжалования запретов и инструменты для принятия мер по сообщениям игроков, и все это связано с наличием PSN ID.

Отвечая другому пользователю, который сказал, что чувствует, что у него выдернули ковер из-под ног, он же заявил:

Ну, мы всегда знали, что этот день настанет, и все идет примерно так, как я ожидал. Лично я рад, что мы можем принять меры по сообщениям игроков и сделать игру более безопасной.

Helldivers 2 - самый крупный запуск Sony на ПК, и игроки Steam составляют значительную часть общей базы игроков. Это один из неожиданных хитов 2024 года, отчасти благодаря тому, что игра вышла одновременно на PS5 и PC, а кросс-игра в ней работает в полную силу.