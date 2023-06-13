Кооперативный хоррор Phasmophobia получит консольную версию уже этим летом ©

Разработчики из Kinetic Games наконец-таки назвали примерное "окно" выхода консольной версии кооп-хоррора Phasmophobia. Счастливые владельцы приставок станут еще счастливее, ведь уже в августе этого года проект посетит PlayStation 5, Xbox Series X|S и платформу виртуальной реальности от Sony - PS VR 2.

Вместе с консольным релизом Phasmophobia выберется из стадии раннего доступа в Steam, в котором находится аж с сентября 2020 года. За три года игра получила огромное количество бесплатных контентных обновлений, также включивших в себя немало исправлений критических ошибок, препятствующих комфортному игровому опыту.