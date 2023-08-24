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PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
6.2 1 040 оценок

В PUBG начались два новых ивента

Solstice
Новости

В PUBG: BATTLEGROUNDS стартовали два новых внутриигровых ивента, в рамках которых пользователи могут бесплатно получить купоны контрабанды, именную табличку Aston Martin и др. Для получения наград необходимо выполнять задания и ежедневно заходить в игру. События пройдут с 23 августа по 5 сентября.

Событие 2 «10 дней входа»

Миссии события

  • Ежедневный (последовательный) вход

Награды события

  • Aston Martin Loot Cache x2
  • Key Fragment x3
  • Supply Loot Cache x3
  • Contraband Coupon x10
  • Hunter's Chest x1

Коллекционер — Aston Martin

Миссии события

  • Снарядить скин внедорожника DBX707.
  • Снарядить скин спорткара V12 Vantage Roadster (Люкс)

Награды события

  • Шильдик Aston Martin (именная табличка)
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