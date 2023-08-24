В PUBG начались два новых ивента

В PUBG: BATTLEGROUNDS стартовали два новых внутриигровых ивента, в рамках которых пользователи могут бесплатно получить купоны контрабанды, именную табличку Aston Martin и др. Для получения наград необходимо выполнять задания и ежедневно заходить в игру. События пройдут с 23 августа по 5 сентября.
Событие 2 «10 дней входа»
Миссии события
- Ежедневный (последовательный) вход
Награды события
- Aston Martin Loot Cache x2
- Key Fragment x3
- Supply Loot Cache x3
- Contraband Coupon x10
- Hunter's Chest x1
Коллекционер — Aston Martin
Миссии события
- Снарядить скин внедорожника DBX707.
- Снарядить скин спорткара V12 Vantage Roadster (Люкс)
Награды события
- Шильдик Aston Martin (именная табличка)