В Project 007 будет реализована "невиданная" ранее анимация игрового процесса

Создатель HITMAN IO Interactive ставит перед собой амбициозные цели, когда дело доходит до качества игровой анимации, которого они хотят достичь в Project 007. Разработчик игры нанимает аниматоров, а в аккаунте студии в Твиттере опубликованы несколько заявлений членов анимационной команды, чтобы заинтриговать. -быть кандидатами. Джошуа Эндрю Гливс, старший аниматор игрового процесса, сказал:

Мы продвигаем анимацию игрового процесса к чему-то еще невиданному. Это всегда сложно, но полезно, поскольку команда подталкивает друг друга к достижению новых высот. Вы поможете закрепить анимацию Бонда и мира, который мы создаем, на новом захватывающем холсте.

Джемма Коста, старший кинематографический аниматор, прокомментировала волнующую атмосферу, царившую в команде Проекта 007:

У нас сплоченная команда, которая охватывает все аспекты процесса анимации. У каждого есть свое пространство, и между командами существует открытое сотрудничество. Вы действительно практичны в нескольких аспектах производства. Удивительно, насколько хорошо этот аспект работает в IOI. Есть много энтузиазма и стремления к росту.

Команда нанимает аниматора кинематографического игрового процесса, аниматора игрового процесса и лицевого аниматора, но это лишь малая часть открытых вакансий, перечисленных на веб-сайте IO Interactive. Только для Project 007 студии требуется 22 разработчика. Это может показаться странным, учитывая дату анонса игры (ноябрь 2020 года). Однако игровая индустрия известна высокой текучестью кадров. Таким образом, разработчики нередко продолжают нанимать сотрудников на протяжении всего процесса разработки игры.

Мы мало что знаем о Проекте 007. Пока что IO Interactive только заявила, что это будет совершенно новая история происхождения первого Джеймса Бонда. Разработчик недавно открыл новые офисы в Стамбуле и Брайтоне для разработки Project 007 и другого крупного проекта — ролевой онлайн-игры в жанре фэнтези, представленной в феврале прошлого года.