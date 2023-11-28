2.5D киберпанк-экшен Quantic River анонсирован для ПК

Разработчик FluidFury Interactive анонсировал Quantic River, 2.5D-экшен, действие которого разворачивается в мире киберпанка. Игра будет доступна для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG. Дата релиза не была объявлена. Также запланирована кампания на Kickstarter.

Погрузитесь в яркий мир киберпанка и исследуйте мрачные городские пейзажи. Эта игра предлагает вам захватывающий опыт, в котором безумные действия органично сочетаются с глубокими исследованиями. Позвольте себе погрузиться в тщательное художественное руководство, которое вдыхает жизнь в каждый уголок его футуристического мира.