Railway Empire 2 получит дополнение Journey to the East в феврале 2024 года

В Railway Empire 2 вы окажетесь в роли смелого бизнесмена, который возглавляет начинающую железнодорожную компанию в эпоху промышленной революции. Ваша задача — построить самую мощную и успешную железнодорожную империю на континенте, конкурируя с другими компаниями и соединяя города и промышленные объекты с помощью железных дорог, мостов и туннелей. Вам доступно 60 исторических паровозов, которые будут перевозить грузы и пассажиров, а также 5 кампаний и 14 сценариев на разных региональных картах.

Railway Empire 2 порадует вас улучшенной графикой, реалистичным терраформированием и удобным строительством путей. Вы можете выбрать одного из 6 управляющих для вашей компании, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, у вас есть возможность насладиться видом из кабины поезда и понаблюдать за жизнью на рельсах. А если вам захочется поиграть с друзьями, то вы можете воспользоваться кооперативным режимом для четырёх игроков