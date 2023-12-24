Railway Empire 2 получит дополнение Journey to the East в феврале 2024 года

Kalypso Media и Gaming Minds Studios объявили, что в феврале игра по управлению поездами Railway Empire 2 получит дополнение Journey to the East для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Центральным элементом DLC является встреча с дальновидным бизнесменом Жоржем Нагельмаккерсом. Игроки поддерживают его в реализации его мечты о создании новой великолепной железнодорожной линии, которая соединит Западную Европу с экзотической роскошью Османской империи. Этот маршрут простирается в сердце древнего Константинополя, ныне Стамбула, с его впечатляющими достопримечательностями, такими как собор Святой Софии, и оживленными рынками, богатыми драгоценными товарами.
Особенностью DLC являются новые роскошные поезда, которые позволяют богатым пассажирам перевозиться в ранее недостижимой атмосфере. Эти эксклюзивные железнодорожные сообщения требуют использования роскошно оборудованных пассажирских вагонов. Это позволяет игрокам максимизировать свой выигрыш за счет более высоких цен на билеты. Однако для этого также необходима способность привлекать путешественников, которые могут позволить себе такие роскошные поездки.