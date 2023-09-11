Фанаты делают собственный ремастер RDR на ПК: они хотят приблизить графику к уровню RDR 2

Как стало известно, группа фанатов игры Red Dead Redemption с сайта gtaforums, не дождавшись ремастера (и даже простого ПК-порта) игры от R* решила заняться собственным ремастером игры - модификация называется Reality Redemption Overhaul Project.
У разработчиков амбициозные планы по улучшению игры, включающие в себя множество пунктов, таких как: увеличение производительности игры, дальности прорисовки, количества растительности, качества текстур, частиц и интерфейса; поддержка клавиатуры и мыши и т.д. Разрешение основных текстур местности уже было повышено в 4 раза относительно оригинальных. Кроме того, разработчикам удалось исправить баг, который был при эмуляции через Xenia - солнечные ореолы теперь не просвечивают сквозь предметы.
Часть из планируемых улучшений уже реализована - мод доступен для скачивания для эмулятора Xenia. Кроме того, один из фанатов уже сделал конвертацию для Switch-версии игры (официальная будет чуть позже) - она так же доступна всем желающим.
Одной из целей модификации является попытка приблизить атмосферу и качество графики (насколько это возможно) RDR к уровню RDR2, в которой так же была территория Нью-Остина. Разработчики модификации не используют никаких оригинальных файлов игры - это сделано для того, чтобы T2 и R* не смогли закрыть мод за нарушение авторских прав.
Игре уже 13 лет, а выглядит неплохо
все равно закроют
То что успели сделать - уже доступно к скачиванию, как минимум
Хорошо если только закроют
Интересно, в чём смысл закрывать? Они боятся репутационных рисков?
Это же тактика бесезды. Ты делаешь кое-как игру. Потом появляются игроки и допиливают её до нормального состония. После, как игра будет игроками допилина, кол-во людей, которые захотят заценить оригинальную игру с модом на допил будет куда больше, а значит и продаж будет больше.
Роки получают деньги. Игроки контент. Все довольны.
Мне картинка и особенно атмосфера первой части больше по нраву чем второй части.Пусть Ремастер делают и те и другие а там видно будет...
У разработчиков амбициозные планы
ок
Успехов
Удачи ребятам.
Можно было релизить мод просто не с территории юрисдикции США и можно было бы класть на все визги Т2...
Атмосферы Мексики, вот чего не хватает РДР2.
Я сейчас наверное скажу что-то такое, что может очень не понравиться самым маленьким гэймерам, но рдр уже скоро на холодильники портировать начнут, как первый дум, но только не на пека, ))
Группа энтузиастов используя старый движок, пытается навесить на него 120 гб модов, и выдать за современную игру.Тод Говард одобряет
Сравнил член с носом, энтузиасты и корпорация долбонюхов.
Надеюсь у ребят все выйдет.