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об игре
Red Dead Redemption 18.05.2010
8.9 1 840 оценок

Фанаты делают собственный ремастер RDR на ПК: они хотят приблизить графику к уровню RDR 2

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AceTheKing
Новости

Как стало известно, группа фанатов игры Red Dead Redemption с сайта gtaforums, не дождавшись ремастера (и даже простого ПК-порта) игры от R* решила заняться собственным ремастером игры - модификация называется Reality Redemption Overhaul Project.

У разработчиков амбициозные планы по улучшению игры, включающие в себя множество пунктов, таких как: увеличение производительности игры, дальности прорисовки, количества растительности, качества текстур, частиц и интерфейса; поддержка клавиатуры и мыши и т.д. Разрешение основных текстур местности уже было повышено в 4 раза относительно оригинальных. Кроме того, разработчикам удалось исправить баг, который был при эмуляции через Xenia - солнечные ореолы теперь не просвечивают сквозь предметы.

Часть из планируемых улучшений уже реализована - мод доступен для скачивания для эмулятора Xenia. Кроме того, один из фанатов уже сделал конвертацию для Switch-версии игры (официальная будет чуть позже) - она так же доступна всем желающим.

Одной из целей модификации является попытка приблизить атмосферу и качество графики (насколько это возможно) RDR к уровню RDR2, в которой так же была территория Нью-Остина. Разработчики модификации не используют никаких оригинальных файлов игры - это сделано для того, чтобы T2 и R* не смогли закрыть мод за нарушение авторских прав.

22
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
RTYWD

Игре уже 13 лет, а выглядит неплохо

12
rei_nyasha

все равно закроют

2
AceTheKing

То что успели сделать - уже доступно к скачиванию, как минимум

3
HellowRainbow

Хорошо если только закроют

2
ratte88

Интересно, в чём смысл закрывать? Они боятся репутационных рисков?
Это же тактика бесезды. Ты делаешь кое-как игру. Потом появляются игроки и допиливают её до нормального состония. После, как игра будет игроками допилина, кол-во людей, которые захотят заценить оригинальную игру с модом на допил будет куда больше, а значит и продаж будет больше.
Роки получают деньги. Игроки контент. Все довольны.

0
B e s i k

Мне картинка и особенно атмосфера первой части больше по нраву чем второй части.Пусть Ремастер делают и те и другие а там видно будет...

2
Protocol10

У разработчиков амбициозные планы

ок

1
Alternativshik_6

Успехов

1
NarkoSky

Удачи ребятам.

1
LukotakinaZ

Можно было релизить мод просто не с территории юрисдикции США и можно было бы класть на все визги Т2...

1
NIGERША

Атмосферы Мексики, вот чего не хватает РДР2.

0
Slipnot9

Я сейчас наверное скажу что-то такое, что может очень не понравиться самым маленьким гэймерам, но рдр уже скоро на холодильники портировать начнут, как первый дум, но только не на пека, ))

0
Папел

Группа энтузиастов используя старый движок, пытается навесить на него 120 гб модов, и выдать за современную игру.Тод Говард одобряет

-2
Slokas

Сравнил член с носом, энтузиасты и корпорация долбонюхов.

Надеюсь у ребят все выйдет.

3
FiNTroLL
-2