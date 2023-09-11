Фанаты делают собственный ремастер RDR на ПК: они хотят приблизить графику к уровню RDR 2 ©

Как стало известно, группа фанатов игры Red Dead Redemption с сайта gtaforums, не дождавшись ремастера (и даже простого ПК-порта) игры от R* решила заняться собственным ремастером игры - модификация называется Reality Redemption Overhaul Project.

У разработчиков амбициозные планы по улучшению игры, включающие в себя множество пунктов, таких как: увеличение производительности игры, дальности прорисовки, количества растительности, качества текстур, частиц и интерфейса; поддержка клавиатуры и мыши и т.д. Разрешение основных текстур местности уже было повышено в 4 раза относительно оригинальных. Кроме того, разработчикам удалось исправить баг, который был при эмуляции через Xenia - солнечные ореолы теперь не просвечивают сквозь предметы.

Часть из планируемых улучшений уже реализована - мод доступен для скачивания для эмулятора Xenia. Кроме того, один из фанатов уже сделал конвертацию для Switch-версии игры (официальная будет чуть позже) - она так же доступна всем желающим.

Одной из целей модификации является попытка приблизить атмосферу и качество графики (насколько это возможно) RDR к уровню RDR2, в которой так же была территория Нью-Остина. Разработчики модификации не используют никаких оригинальных файлов игры - это сделано для того, чтобы T2 и R* не смогли закрыть мод за нарушение авторских прав.