Фанаты Red Dead Redemption опасаются возможного ремастера после фиаско GTA Trilogy ©

Поскольку ходят слухи, что Rockstar планирует выпустить ремастер/ремейк первой Red Dead Redemption, а обновленные изображения достижений и недавний корейский возрастной рейтинг подливают масла в огонь, фанаты не могут не вспомнить о выпуске сборника ремастеров GTA Trilogy и не задуматься о том, сколько усилий Rockstar может приложить.

Один пользователь поделился своими опасениями с сообществом Red Dead Redemption, объяснив, что состояние трилогии GTA заставляет его волноваться, если Rockstar все-таки объявит о выпуске ремейка/ремастера Red Dead Redemption. Судя по тому, что это сообщение набрало 3,5 тыс. плюсов и несколько сотен комментариев, можно предположить, что он не единственный.

Заглянув в саму тему, вы увидите, что идея ремастера Red Dead Redemption - это не то, чего с нетерпением ждет большинство поклонников. Главный комментарий принадлежит пользователю Naturally_Fragrant, который говорит, что предпочел бы увидеть "достойную смерть" игры, чем ее посредственный ремастер, хотя он оговаривается, что предпочел бы увидеть полностью переделанную игру.

Другие немного больше надеются на то, что разработчик трилогии GTA (Grove Street Games) больше не работает на Rockstar, а значит, если ремейк/ремастер находится в разработке, то, скорее всего, он будет сделан собственными силами. Многие надеются, что Rockstar "усвоила урок" относительно аутсорсинга, в то время как другие считают, что количество денег, которое компания заработала на этих играх, несмотря на их качество, не дает ей стимула стараться еще больше.

По слухам, Rockstar планирует выпустить игру в какой-то момент в этом году, но лучше держать ожидания под контролем на случай, если все эти слухи окажутся пустышкой. Это уже не в первый раз.