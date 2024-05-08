Для Europa Universalis 4 вышло расширение "Ветры перемен"

Более дюжины стран преобразятся в "Ветрах перемен", новом пакете расширения для Europa Universalis 4, доступном уже сейчас. Этот пакет расширения добавляет новый исторический контент для таких разных стран, как Империя ацтеков, которая доминировала в Мексике 15-го века, Империя Великих Моголов, возникшая из Центральной Азии и доминировавшая в Индии в течение трехсот лет, торговые республики Венеция и Нидерланды, каждая из которых контролировать моря, чтобы направить драгоценный груз домой.

Этот исторический контент принимает разные формы, включая расширенные и ветвящиеся деревья миссий, уникальные правительственные реформы, отражающие особенности определенных наций, новые решения и события, а также специальные механики, которые позволяют вам использовать культурные способности для получения уникальных бонусов.