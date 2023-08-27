PureDark добавил DRM в свой мод с DLSS 3 для Red Dead Redemption 2

Несколько дней назад PureDark выпустил новое обновление для своего мода с DLSS 3 для Red Dead Redemption 2, которое добавило в него DRM. Этот DRM требует подтверждения подлинности платной подписки, в противном случае вы не сможете им воспользоваться.
При этом следует отметить, что аутентификацию необходимо пройти только один раз. После первой аутентификации мод не будет запрашивать повторную аутентификацию. Более того, аутентификацию сможет пройти любая учетная запись, подписавшаяся на Patreon от PureDark. Другими словами, активное членство не требуется. Если вы подписались, а затем отписались от Patreon, вы все равно сможете пройти аутентификацию.
PureDark реализовал эту DRM в рамках подготовки к выходу DLSS 3 для Starfield. Моддер знает, что им заинтересуется множество людей, поэтому он делает все, чтобы противостоять его нелегальному распространению. А что может лучше защитить платный мод от пиратства? Конечно же, добавить DRM.
Фаза раннего доступа Starfield начинается 1 сентября, поэтому возможно, что мод с DLSS 3 будет доступен во время официального запуска. В конце концов, PureDark захочет извлечь выгоду из огромного спроса на эту модификацию.
Дожили моды с DRM, пошли бы куда подальше такие энтузиасты.
Да и ладно там мод был бы как DLC. Добавляющий огромную локацию, кучу персонажей с интересными историями и квестами. Тогда можно ещё доллар за труды накинуть. Но за DLSS 3... За, грубо говоря, одну визуальную опцию. До свидания...
Пусть себе в задний проход засунет,умник...
продают же блек мезу
Что же, он к чужой интеллектуальной собственности прикрутил чужую интеллектуальную собственность и просит за это деньги в обязанности порядке. Выглядят как очень отличный план
интересно а роксы могут его посадить на бутылку за такие мувы?
Рокам плевать на читаков в рдо))
Ну так гоносборщики модов для скайрима тем же заняты продают на патреоне свои модлисты
признал что он петух.
мб его роксы накажут.
всегда ржал над чуваками с патриона. платить деньги за моды... за то что чел порекламит свой контент... по моему это еще более печально чем донатить шкурам в бассейнах на твиче... соболезную людям которые это делают.
И при этом ноют, что у них зарплаты мизерные, но донатят без проблем. Я не понимаю их логику...
Логика в надежде на толпу бездумных покупателей, решивших отвалить деньги в первую неделю игры
Беседка, его по идеи заблочит. Он зарабатывает на их интелектуальной собственности. Отправят его в клуб креаторов
Именно, заблочит. Но прежде у него будет несколько недель или даже месяцев, прежде чем они пошевелятся, на это и расчет. Не зря он начал рекламу мода еще до выхода игры
Дожили, платить за простенький мод, который может сделать каждый мододел(который в этом шарит), понимаю если мод на игру очень масштабный тогда да денюшку бы попросили.
Почему же ещё не кто не сделал ? Много ли например аналогов skyui или skse ? Ну и всё тогда
Если честно, я ожидал этого, что в будущем будут добавлять защиту для модов.
Теперь придётся ждать взлома модов, но что-бы был взлом, за него нужно заплатить ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Этот PureDark допрыгается, что получит хейт со стороны геймеров, и его модами перестанут пользоваться.
моды продает Юристы Рокстар уже к нему стучатся
Графические опции за деньги ещё и с защитой от взлома. Это что-то новое
ваще конченые
Сами разрабы сделали мод и теперь его же отдельно и продают. ))
Не парьтесь. Это не денуво. Там будет тупая RSA аутентификация, которую быстро выпилят
Интересно что об этом думают нвидия, что на их технологии пытаются зарабатывать, когда она по сути должна распространяться бесплатно? По-моему тут при желании нвидия может обратиться в суд и засудить автора. Рокстар вообще судились с теми, кто и так моды распространял бесплатно, к тому же крупные моды
Охреневший гусь! Не пойми что и для чего делает какой-то дрм фрукт, не имеющий никакого отношения к официальным разрабам игры. Черт конченый.