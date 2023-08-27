PureDark добавил DRM в свой мод с DLSS 3 для Red Dead Redemption 2 ©

Несколько дней назад PureDark выпустил новое обновление для своего мода с DLSS 3 для Red Dead Redemption 2, которое добавило в него DRM. Этот DRM требует подтверждения подлинности платной подписки, в противном случае вы не сможете им воспользоваться.

При этом следует отметить, что аутентификацию необходимо пройти только один раз. После первой аутентификации мод не будет запрашивать повторную аутентификацию. Более того, аутентификацию сможет пройти любая учетная запись, подписавшаяся на Patreon от PureDark. Другими словами, активное членство не требуется. Если вы подписались, а затем отписались от Patreon, вы все равно сможете пройти аутентификацию.

PureDark реализовал эту DRM в рамках подготовки к выходу DLSS 3 для Starfield. Моддер знает, что им заинтересуется множество людей, поэтому он делает все, чтобы противостоять его нелегальному распространению. А что может лучше защитить платный мод от пиратства? Конечно же, добавить DRM.

Фаза раннего доступа Starfield начинается 1 сентября, поэтому возможно, что мод с DLSS 3 будет доступен во время официального запуска. В конце концов, PureDark захочет извлечь выгоду из огромного спроса на эту модификацию.