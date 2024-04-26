По словам инсайдера, Resident Evil 9 могла быть отложена

Известный инсайдер Dusk Golem, также известный как AestheticGamer, поделился новыми слухами о Resident Evil 9, еще не анонсированном сиквеле Resident Evil Village.
Ранее Dusk Golem уже рассказывал об игре, объясняя, что это будет проект с открытым миром, входящий в «трио» подобных игр, использующих обновленный движок RE Engine.
Dusk Golem утверждает, что пару лет назад Capcom намеревалась представить Resident Evil 9 в этом году и выпустить ее в 2025-м, но, согласно новым слухам, игра будет отложена по непонятным причинам. Инсайдер утверждает, что в этом нет ничего странного для данной саги, так как игры Resident Evil часто откладываются внутри компании.
Сам Dusk Golem утверждает, что не уверен в том, что эта информация полностью правдива. Однако он утверждает, что Capcom может быть заинтересована в представлении еще одной игры в саге до Resident Evil 9 и что такая игра будет выпущена первой.
Утечка дает понять, что это не окончательная информация и что он планирует провести расследование, когда у него появится такая возможность.
AestheticGamer - известный инсайдер, который неоднократно делился информацией, которая оказывалась верной, особенно в отношении Resident Evil. Но иногда предоставлял ложные слухи. Остается только ждать новых новостей, официальных или нет.
Открытый мир нахрен уберите, на кой чёрт он Резику
Что бы исследовать его. Какой глупый вопрос.
Так резидент всегда радикально менялся. Собственно поэтому эта франшиза до сих пор и жива. То же самое и про 4-ку в своё время говорили, это не резидент и про 7-ку на кой там первое лицо и в римейк 2-ки мало кто верил... В общем смотря как этот открытый мир сделают...
Ну если открытый мир уровня деревни то ничего страшного
Там не открытый мир, а больший локи
Не правильно они откладывают игру. Надо сначала анонсировать, а вот потом уже отложить.. А то тупо внутри компании. Скука..
Что же будет в 2025 тогда из re?