По словам инсайдера, Resident Evil 9 могла быть отложена

Известный инсайдер Dusk Golem, также известный как AestheticGamer, поделился новыми слухами о Resident Evil 9, еще не анонсированном сиквеле Resident Evil Village.

Ранее Dusk Golem уже рассказывал об игре, объясняя, что это будет проект с открытым миром, входящий в «трио» подобных игр, использующих обновленный движок RE Engine.

Dusk Golem утверждает, что пару лет назад Capcom намеревалась представить Resident Evil 9 в этом году и выпустить ее в 2025-м, но, согласно новым слухам, игра будет отложена по непонятным причинам. Инсайдер утверждает, что в этом нет ничего странного для данной саги, так как игры Resident Evil часто откладываются внутри компании.

Сам Dusk Golem утверждает, что не уверен в том, что эта информация полностью правдива. Однако он утверждает, что Capcom может быть заинтересована в представлении еще одной игры в саге до Resident Evil 9 и что такая игра будет выпущена первой.

Утечка дает понять, что это не окончательная информация и что он планирует провести расследование, когда у него появится такая возможность.

AestheticGamer - известный инсайдер, который неоднократно делился информацией, которая оказывалась верной, особенно в отношении Resident Evil. Но иногда предоставлял ложные слухи. Остается только ждать новых новостей, официальных или нет.