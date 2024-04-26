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Resident Evil 9 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер
8.2 121 оценка

По словам инсайдера, Resident Evil 9 могла быть отложена

butcher69
Новости

Известный инсайдер Dusk Golem, также известный как AestheticGamer, поделился новыми слухами о Resident Evil 9, еще не анонсированном сиквеле Resident Evil Village.

Ранее Dusk Golem уже рассказывал об игре, объясняя, что это будет проект с открытым миром, входящий в «трио» подобных игр, использующих обновленный движок RE Engine.

Dusk Golem утверждает, что пару лет назад Capcom намеревалась представить Resident Evil 9 в этом году и выпустить ее в 2025-м, но, согласно новым слухам, игра будет отложена по непонятным причинам. Инсайдер утверждает, что в этом нет ничего странного для данной саги, так как игры Resident Evil часто откладываются внутри компании.

Сам Dusk Golem утверждает, что не уверен в том, что эта информация полностью правдива. Однако он утверждает, что Capcom может быть заинтересована в представлении еще одной игры в саге до Resident Evil 9 и что такая игра будет выпущена первой.

Утечка дает понять, что это не окончательная информация и что он планирует провести расследование, когда у него появится такая возможность.

AestheticGamer - известный инсайдер, который неоднократно делился информацией, которая оказывалась верной, особенно в отношении Resident Evil. Но иногда предоставлял ложные слухи. Остается только ждать новых новостей, официальных или нет.

-8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Stas776

Открытый мир нахрен уберите, на кой чёрт он Резику

5
hpi

Что бы исследовать его. Какой глупый вопрос.

-4
Roayal cat

Так резидент всегда радикально менялся. Собственно поэтому эта франшиза до сих пор и жива. То же самое и про 4-ку в своё время говорили, это не резидент и про 7-ку на кой там первое лицо и в римейк 2-ки мало кто верил... В общем смотря как этот открытый мир сделают...

1
Ivan Nevaжno

Ну если открытый мир уровня деревни то ничего страшного

5
K0t Felix Ivan Nevaжno

Там не открытый мир, а больший локи

1
Сергей Понащенко

Не правильно они откладывают игру. Надо сначала анонсировать, а вот потом уже отложить.. А то тупо внутри компании. Скука..

0
жифорсник

Что же будет в 2025 тогда из re?

0