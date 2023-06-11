Ультра-хардкорный шутер на выживание Road To Vostok получит новый публичный билд ©

Осенью 2023 года Road to Vostok получит солидную демоверсию. В Road to Vostok вы едете в восточный регион, пересекая границы в районы, населенные враждебными NPC. Чем опаснее локация, тем ценнее добыча, которую вы найдете. Пересеките следующий пограничный переход, и вы сможете обменять свою добычу у владельцев магазинов на лучшее снаряжение или лечение.

Суперреалистичная игра на выживание включает в себя впечатляюще глубокий слой моделирования поведения оружия, который имитирует отдачу, выносливость рук, контроль дыхания, низкие и высокие положения готовности, наклонное прицеливание и добавление дополнительных приспособлений, таких как прицельные лазеры и фильтры ночного видения. В финальной игре также будет ухудшаться состояние оружия, что приведет к неисправностям, если ваше оружие не обслуживается.

.Помимо оружия, в Road to Vostok есть 10 различных состояний здоровья, динамическая система добычи, которая гарантирует, что снаряжение никогда не появляется в одном и том же месте дважды, а его размещение основано на физике, чтобы вы думали о том, как разместить ценные предметы в контейнеры, которые у вас есть. В общем, начните думать, как готовящийся к судному дню.