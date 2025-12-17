Безумные Rabbids захватывают Roblox: Ubisoft запустила бесплатный мультиплеер Takeover

Ubisoft объявила о выходе Rabbids: Takeover — бесплатного асимметричного мультиплеерного проекта, доступного всем игрокам Roblox. Игра создана в сотрудничестве с отмеченной наградами студией Exclusible и уже получила собственный трейлер, демонстрирующий хаотичное вторжение кроликов в мир Robloxia.

Rabbids: Takeover строится вокруг асимметричного геймплея. В каждом пятиминутном матче участники случайным образом делятся на две команды. Одна сторона играет за безудержных Rabbids, которые стремятся уничтожить таинственную метеорологическую машину до начала катастрофического дождя. Им противостоят Robloxians — защитники города, задача которых любой ценой удержать устройство в рабочем состоянии.

На старте доступны две карты: городской центр Roblox HQ с высотками и активным вертикальным геймплеем, а также пиратский остров Cutlass Cove, предлагающий альтернативные маршруты, пушки и водный транспорт. Дополнительную глубину вносит система классов: каждая фракция располагает четырьмя персонажами с уникальными ролями, навыками и особыми приёмами.

Возвращение Rabbids в Roblox продолжает успех серии после Mario + Rabbids: Sparks of Hope и ещё раз подчёркивает универсальность и популярность этих абсурдных героев.