Roots of Pacha снова доступна в Steam после того, как разработчик и издатель мирно расторгли контракт ©

Игра Roots of Pacha, посвященная земледелию и симулятору жизни в каменном веке, вновь появилась в магазине Steam.

Игра была удалена с цифрового магазина Valve после спора между разработчиком Soda Den и издателем Crytivo. По всей видимости, обе стороны пришли к соглашению разойтись полюбовно, как объясняется в пресс-релизе.

Из него мы также узнаем о предстоящем контенте и обновлениях, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В следующем месяце мы получим нового романтического персонажа и обновления качества жизни, а в будущем игра получит эволюцию растений и животных и новые локации. Полное заявление вы можете прочитать ниже.

Roots of Pacha, кооперативная игра-симулятор фермерства и жизни в каменном веке, возвращается сегодня в Steam после заключения соглашения между разработчиком Soda Den и издателем Crytivo. Обе стороны приняли решение полюбовно расстаться на взаимовыгодных условиях. После возвращения Roots of Pacha в Steam, исправления после запуска, которые Soda Den продолжала внедрять на основе отзывов сообщества, будут доступны как новым игрокам, так и уже существующим. Доисторические фермеры могут ожидать предстоящего патча с обновлениями качества жизни и новым романтическим персонажем в следующем месяце. Долгосрочные обновления включают эволюцию растений и животных в этом году, новые локации Тундры и Черепашьих островов в следующем году, а также другие возможности и улучшения, находящиеся в разработке."

Roots of Pacha - это симпатичный 2D пиксель-арт симулятор жизни и земледелия в каменном веке. Ее финансирование через Kickstarter составило 355 388 долларов - в десять раз больше первоначальной цели в 35 000 долларов - от 7 015 бекеров. Игру планируется выпустить на консолях в конце этого года, но дата выхода этих портов пока не объявлена.