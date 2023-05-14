Roots of Pacha удалена из Steam из-за разногласий с издателем Crytivo ©

Roots of Pacha, симулятор фермерства и жизни в каменном веке, была удалена из Steam.

Разработчики из Soda Den выступили с заявлением в социальных сетях, объяснив, что, к сожалению, это не ошибка (как это недавно произошло с игрой Ready or Not). К сожалению, похоже, что игра была удалена намеренно после спора с издателем Crytivo.

Soda Den утверждает, что издатель отказался работать с ними над разрешением конфликта внутри компании и вместо этого обратился в Valve, чтобы добиться удаления игры. Вы можете прочитать полный текст заявления ниже.

Как вы, возможно, заметили, страница Roots of Pacha в Steam временно не работает. Мы с грустью сообщаем, что у нас возник спор с Crytivo по поводу прав на Roots of Pacha. Мы приложили все усилия, чтобы полюбовно решить вопрос с Crytivo внутри компании. Вместо того чтобы работать с нами над решением проблемы, Crytivo обратилась к Valve и уполномочила их удалить Roots of Pacha из Steam без нашего ведома или согласия. Пока мы решаем проблемы с Crytivo, мы будем продолжать разработку Roots of Pacha с той же энергией, которую мы всегда вкладывали в нее. Мы не можем быть более благодарны за общий прием игры. Сейчас мы работаем над дорожной картой и рады сообщить, что она будет готова в следующем месяце! Мы с осторожным оптимизмом ожидаем, что Roots of Pacha вернется в Steam очень скоро.

Crytivo ответила на заявление Soda Den собственным заявлением, в котором утверждается, что Soda Den решила в одностороннем порядке расторгнуть контракт с издателем, что привело к спору и удалению игры из Steam до его разрешения.

Roots of Pacha - это симпатичный пиксельный симулятор жизни и земледелия в каменном веке. Ее финансирование через Kickstarter составило 355 388 долларов США, что в десять раз превышает первоначальную цель в 35 000 долларов США, и было профинансировано 7 015 бэккерами. Выход игры на консолях запланирован на конец этого года.