Состоялся релиз доисторической RPG Roots of Pacha, вдохновленной Stardew Valley, где вы сможете подружиться с мамонтом ©

Состоялся релиз Roots of Pacha - игра, которую можно упрощенно назвать "доисторической Stardew Valley". Игра доступна исключительно на ПК.

Roots of Pacha сочетает в себе элементы RPG, стратегии и симулятора жизни. Игрок берет на себя роль пещерного человека и должен выращивать сельскохозяйственные культуры, приручать животных (даже мамонтов), совершать экспедиции в опасные места, а также заботиться о развитии деревни и отношениях с ее жителями.



В отличие от большинства игр подобного типа, Roots of Pacha была разработана с учетом сетевого кооператива. Игроки могут жить вместе в одной деревне и вместе развивать силу племени.



Игра предлагает множество многопользовательских занятий и заданий, некоторые из которых допускают дружеское соревнование, например, рыбалка. Конечно, разработчики не забыли и об однопользовательском режиме, так что те, кто предпочитает играть один, не будут разочарованы.