Roots of Pacha 2023 г.
5.9 21 оценка

Состоялся релиз доисторической RPG Roots of Pacha, вдохновленной Stardew Valley, где вы сможете подружиться с мамонтом

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R_Mor
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Состоялся релиз Roots of Pacha - игра, которую можно упрощенно назвать "доисторической Stardew Valley". Игра доступна исключительно на ПК.

Roots of Pacha сочетает в себе элементы RPG, стратегии и симулятора жизни. Игрок берет на себя роль пещерного человека и должен выращивать сельскохозяйственные культуры, приручать животных (даже мамонтов), совершать экспедиции в опасные места, а также заботиться о развитии деревни и отношениях с ее жителями.

В отличие от большинства игр подобного типа, Roots of Pacha была разработана с учетом сетевого кооператива. Игроки могут жить вместе в одной деревне и вместе развивать силу племени.

Игра предлагает множество многопользовательских занятий и заданий, некоторые из которых допускают дружеское соревнование, например, рыбалка. Конечно, разработчики не забыли и об однопользовательском режиме, так что те, кто предпочитает играть один, не будут разочарованы.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mimpro

Визуал бы немного улучшить, а так выглядит интересно. Надеюсь в плане механик игра не сильно уступает объекту вдохновения и игра в ближайшем будущем посетит свитч

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