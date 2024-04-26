SaGa Emerald Beyond стала доступна на PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, iOS и Android

В ролевой игре вас ждёт путешествие по 17 удивительным мирам, населённым самыми разными существами — от людей и эльфов до монстров и роботов. Каждый из миров отличается своей неповторимой атмосферой и культурой.

В игре представлено шесть главных героев с разным происхождением и целями. Каждый персонаж отправляется в путешествие по своим причинам. Один из них — человек, который выполняет миссию по защите барьера своего города. Другая — молодая ведьма, пытающаяся вернуть себе магические силы, скрывая при этом свою сущность под личиной обычной школьницы. Ещё один персонаж — законный наследник престола вампиров, жаждущий вернуть свою корону и власть над королевством.

Хотя все шесть героев в конце концов оказываются впутанными в общую историю, каждый из них проживает своё уникальное приключение. Даже выбрав одного и того же протагониста для второго или третьего прохождения, вы сможете открыть для себя новые сюжетные повороты и события.

Боевая система игры отличается динамикой и разнообразием. В сражениях вы можете прерывать ходы врагов, помогать союзникам и применять комбинированные атаки нескольких персонажей. Развитая ролевая система позволит вам развивать индивидуальные умения и способности каждого из героев.