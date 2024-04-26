SaGa Emerald Beyond стала доступна на PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, iOS и Android

Последняя основная игра серии SaGa от Square Enix - SaGa Emerald Beyond - уже в продаже. Игра с шестью играбельными персонажами и 17 мирами для исследования доступна на PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, iOS и Android.
Каждый персонаж отправляется в межпространственное приключение с разными целями, будь то Амея Айслинг, стремящаяся вернуть свои магические способности, или Дива № 5, бывшая певица, превратившаяся в робота и пытающаяся восстановить свой голос и воспоминания. Путешествуя по мирам, игроки столкнутся с различными событиями и получат несколько концовок.
В бою используется временная шкала, что позволяет игрокам прерывать врага до того, как он атакует. Однако есть и такие механики, как случайное изучение атак с помощью системы Glimmering во время боя и выполнение цепочки под названием United Attacks для нанесения огромного урона. Также доступна бесплатная демоверсия.
Тупо 3k стоит в Гугл плэй))
Жесть(
а разрабы этой игры большие оптимисты, раз продают мобильную игру на ПК и консоли за 39$.