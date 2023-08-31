В студии Volition не планируют заниматься ремейками оригинальных частей Saints Row ©

В этом году знаменитая серия экшенов с открытым миром и абсурдным юмором — Saints Row отмечает своё 17-летие. Мы уже видели с вами переиздания Saints Row 4 и Saints Row: The Third с улучшенной графикой, несмотря на юбилей франшизы ремастеров других частей пока можно не ждать. Разработчики из студии Volition заявили, что не планируют заниматься созданием улучшенных версий оригинальной Saints Row или Saints Row 2.

Команда Volition в настоящее время занимается обновлениями и дополнениями для перезапуска Saints Row, который вышел в 2022 году и был прохладно принят фанатами серии. Несмотря на то, что с момента релиза игры прошёл уже год, разработчики пока не намерены отвлекаться от поддержки проекта. Представители студии в социальных сетях заявили, что у них "нет планов" по созданию ремейков или ремастеров первой и второй частей серии.

Первая Saints Row была эксклюзивом для Xbox 360 и вышла в 2006 году, положив начало для целой серии продолжений и спин-оффов. Вместе со второй частью действия обеих игр происходят в городе Стилуотер, который представляет игрокам единый персонажей и богатую сюжетную линию. Многие игроки уже давно просят разработчиков выпустить обновлённые версии этих проектов из-за того, что эти игры физически недоступны на ПК и консолях PlayStation. Возможно, в будущем разработчики прислушаются к поклонникам, но пока даже ремастеров ждать не стоит.