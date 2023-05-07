Согласно SteamDB, Saints Row появится в магазине Valve ©

Saints Row явно не прижилась так, как многие надеялись, и как в критическом, так и в коммерческом плане игра оказалась ниже ожиданий Embracer Group. Тем не менее, разработчик Volition придерживается своих планов по поддержке игры, и, похоже, разработчик также готов выпустить игру в Steam.

С момента своего запуска в августе прошлого года Saints Row, конечно же, была доступна на ПК исключительно через Epic Games Store. Однако недавно страница Project Athena в SteamDB (которая существует с 2017 года) была переименована в Saints Row, что позволяет предположить, что игра может вскоре отправиться в магазин Valve. Предположительно, у нее есть временное окно эксклюзивности, которое продлится около года.

Saints Row доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Первое расширение выйдет 9 мая, а на ближайшие пару месяцев запланированы и другие обновления контента.