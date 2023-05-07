Согласно SteamDB, Saints Row появится в магазине Valve

Saints Row явно не прижилась так, как многие надеялись, и как в критическом, так и в коммерческом плане игра оказалась ниже ожиданий Embracer Group. Тем не менее, разработчик Volition придерживается своих планов по поддержке игры, и, похоже, разработчик также готов выпустить игру в Steam.
С момента своего запуска в августе прошлого года Saints Row, конечно же, была доступна на ПК исключительно через Epic Games Store. Однако недавно страница Project Athena в SteamDB (которая существует с 2017 года) была переименована в Saints Row, что позволяет предположить, что игра может вскоре отправиться в магазин Valve. Предположительно, у нее есть временное окно эксклюзивности, которое продлится около года.
Saints Row доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Первое расширение выйдет 9 мая, а на ближайшие пару месяцев запланированы и другие обновления контента.
Dead Island 2 только ждем в стиме.
У них интерьвью брали про новую обнову. Короче переизданий первой и второй части не будет но, на вторую патч всё ещё в разработке. Явно пока не закончится поддержка перезапуска смысла его ждать нет. Но по итогу всё же думаю выпустят, благо хоть на ПК сижу сразу перепройти как выпустят
Да этот патч несчастный они уже 4 года пилят да все недопилят. Никогда он не выйдет, так как над ним наверняка уже давно перестали работать, и сейчас разработчики и издатель тупо кормят фанатов "завтраками" пока они про него не забудут.
: Планируется ли ремастер Saints Row 1 и 2?
О: Нет, не планируется. Мы работаем над патчем для стим-версии Saints Row 2, но каких-то новостей для вас сейчас нет.
В: Каков прогресс патча Saints Row 2?
Можете ли вы дать нам больше информации о ситуации с патчем и о том, как далеко вы продвинулись? Было ли отменено обновление Saints Row 2, о котором IdolNinja объявил перед своей смертью? Прошло 3-4 года, а об этом вообще ни слова.
О: Надеюсь что вы понимаете, сколько всего произошло с тех пор, как было сделано это объявление. Мы по-прежнему желаем почтить память IdolNinja, исполнив обещание которые мы дали. Для этого мы обсуждаем проект с Deep Silver и Gearbox.
В комплекте со всеми потенциальными DLC можно и перепройти.
Можно и купить наконец будет.
зачем?Игра фигня.Если хочешь поиграть скачай торрент.Не надо поддерживать разрабов денюжкой за эту поделку.
А прошлые серии были не фигня значит ? по мне все серии этих игр третьесортный треш
Ну по сравнению в этой частью предыдущие можно назвать шедевр тут даже сюжета толкого или смешного нет или запоминающихся боссов или персонажей .У одной фракции вообще нет босса....А насчет всех я не согласен 1 и 2 часть очень хорошие игры треш начался с 3 а 1 и 2 крутой боевик где на руках гг умирали его друзья и он крайне жестокого убивал врагов. Вспомни хотя бы когда он отрезал голову мачтой или оставил в машине девушку босса и он своими руками не знав что она в машине убил ее.
Вторая Saints Row одна из лучших ГТА-подобных игр.
Использование мачете было оправдано, ибо Босс устал от постоянно встающего словно зомби Мистера Саншайна.