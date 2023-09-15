Террористы, динозавры и огромные роботы на улицах Токио в дебютном трейлере The Scramble Vice

Компании PICO и Flyhigh Works анонсировали ретро-сайдскроллер The Scramble Vice. Игра повествует о боевых роботах, наводящих порядок на улицах Токио будущего.
Действие The Scramble Vice разворачивается в 2048 году. К тому времени в Нео-Токио резко выросло количество преступлений с применением робототехники. Особенно активизировались террористические группировки, использующие всё более разрушительные технологии. Уровень безопасности в городе достиг критически низкой отметки.
Для борьбы с этой угрозой был сформирован специальный мобильный отряд Токийского полицейского управления под названием "The Scramble Vice". В его рядах — офицер Сакураги Кэй, использующая высокотехнологичный бронекостюм "ASURA". Этот инновационный экзоскелет оснащён огнестрельным и холодным оружием. С помощью своих необычных способностей и передовых технологий офицер Кэй готова эффективно противостоять волне преступности роботов и восстановить мир в Нео-Токио.
Разработчики обещают 12 уровней с множеством врагов и боссов, а также возможность смены робота на различные транспортные средства.
Игра выйдет на ПК в 2024 году. А пока можно добавить игру в список желаемого Steam.
Бубсы, мехи, олдскул геймплей - ну не шедевар ли?
Русского жаль не хватает...
главное еще на японском играть, сосем олдскул