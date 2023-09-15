Террористы, динозавры и огромные роботы на улицах Токио в дебютном трейлере The Scramble Vice

В 2048 году в Нео-Токио резко возросло количество преступлений, совершаемых с использованием роботов. Особенно активизировались террористические группировки, применяющие всё более разрушительные технологии. Уровень безопасности в столице достиг критически низкой отметки.

Для борьбы с этой угрозой был сформирован специальный мобильный отряд Токийского полицейского управления под названием "The Scramble Vice". В его рядах — офицер Сакураги Кэй, использующая высокотехнологичный бронекостюм "ASURA".

Этот инновационный экзоскелет оснащён огнестрельным и холодным оружием. Он способен отслеживать цели при помощи самонаводящихся ракет и уклоняться от плотного огня противника благодаря функции "Roller Boost".

С помощью своих необычных способностей и передовых технологий офицер Кэй готова эффективно противостоять волне преступности роботов и восстановить мир в Нео-Токио.