ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 817 оценок

Похоже, что Sony не собирается удалять ПК-версию Ghost of Tsushima из регионов, где нельзя официально завести PSN

butcher69
Новости

Вчера появились слухи о том, что Ghost of Tsushima могут убрать из продажи в регионах, где невозможно официально зарегистрироваться в PSN.

Редакции DTF удалось связаться с магазином Green Man Gaming и выяснить, что данное решение никак не связано с позицией студии Sucker Punch или Sony Interactive Entertainment. Руководство известного магазина цифровых ключей самостоятельно приняло решение вернуть деньги клиентам из регионов с ограниченным доступом к PlayStation Network.

Стоит отметить, что на данный момент Ghost of Tsushima требует привязки к учетной записи PlayStation Network только для многопользовательского режима. Прохождение одиночной кампании возможно без активации PSN.

Напомним, что релиз Ghost of Tsushima: Director's Cut на ПК состоится 16 мая 2024 года, а вчера NVIDIA выпустила новый драйвер с поддержкой предстоящего экшена.

9
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
MORDORR

На днях было что ' собираются'. Сегодня уже не собираются. Завтра снова соберутся....

16
FlowingNekton

Прям как западные политики...

Ghost of Tsushima могут убрать из продажи в регионах, где невозможно официально зарегистрироваться в PSN

Бред собачий, ради ПСН убивать себе продажи, начерта вообще пихать этот ПСН, только пуканы геймеров разогревают

0
Лобо

Не понимаю я всего этого ну будем играть без мультипеера не велика проблема

2
Artery Kaulitz

Просто один магазин что-то там ограничил, а игровые СМИ раздули. Хотя, зная Sony, это было бы неудивительно. Но надеюсь, хотя-бы с Ghost of Tsushima никаких проблем не будет

1
kotasha

Клоунада да и только сегодня удаляет завтра нет.

1
WittyOrvilleton

Похоже, что на торренте собираются покупать ПК-версию Ghost of Tsushima из регионов, где нельзя официально завести PSN.

0
kotasha

Политика у сони отвратительная, на xbox можно жонглировать регионами, у сони же одни ограничения, ещё и баны прописывают не за что.

0
BushmasterFireArms

пфф

0
MunchkiN 616

раз можно одиночною кампанию пройти без псн то правильно что не удаляют. единственное что возможно стоило иметь какое то предупреждение что для всех функций игры вам нужен псн.

0
Lvinomord

Вспомнил Games for Windows life - вот же реально ничего в мире не меняется;)

0
Igor Udilov

Торрент спасет мир.

-1