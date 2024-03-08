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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 483 оценки

PS5-версия Sea of Thieves получила новый трейлер в честь старта предзаказов

butcher69
Новости

Компания Rare выпустила трейлер, сообщающий об открытии приема заказов на PS5-версию Sea of Thieves, которая также будет обладать эксклюзивными возможностями. Какие? Поддержка контроллера DualSense, тактильная отдача которого позволила команде разработчиков создать уникальную обратную связь для различных действий.

В трейлере также рассказывается о различных изданиях игры: Standard, Deluxe (добавляет в игру 10 000 монет и различные дополнительные предметы) и Premium (добавляет все содержимое Deluxe, плюс набор кораблей и скин Dark Warsmith, а также дьявольскую собаку. Premium-издание также дает пропуск на 12 сезон и 5 дней раннего доступа к полной версии игры.

Все, кто оформит заказ, независимо от издания, получат набор оружия Ruby Viper, наряды Scarlet Storm и Parakeet, а также доступ к закрытому бета-тестированию, разумеется, для PS5.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wizard0SU

НАРОД: Кто купил Deluxe-издание или Premium-издание на ps5 ???

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Pimba

Надеюсь под шумок Dark Horse выпустит ещё тираж артбука по Sea of Thieves 👍

Игрокам на PlayStation 5 рекомендую обратить внимание на игру

Сам тоже пощупаю как она на дуалсенсе заиграет )

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