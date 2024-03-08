PS5-версия Sea of Thieves получила новый трейлер в честь старта предзаказов

Компания Rare выпустила трейлер, сообщающий об открытии приема заказов на PS5-версию Sea of Thieves, которая также будет обладать эксклюзивными возможностями. Какие? Поддержка контроллера DualSense, тактильная отдача которого позволила команде разработчиков создать уникальную обратную связь для различных действий.
В трейлере также рассказывается о различных изданиях игры: Standard, Deluxe (добавляет в игру 10 000 монет и различные дополнительные предметы) и Premium (добавляет все содержимое Deluxe, плюс набор кораблей и скин Dark Warsmith, а также дьявольскую собаку. Premium-издание также дает пропуск на 12 сезон и 5 дней раннего доступа к полной версии игры.
Все, кто оформит заказ, независимо от издания, получат набор оружия Ruby Viper, наряды Scarlet Storm и Parakeet, а также доступ к закрытому бета-тестированию, разумеется, для PS5.
НАРОД: Кто купил Deluxe-издание или Premium-издание на ps5 ???
Надеюсь под шумок Dark Horse выпустит ещё тираж артбука по Sea of Thieves 👍
Игрокам на PlayStation 5 рекомендую обратить внимание на игру
Сам тоже пощупаю как она на дуалсенсе заиграет )