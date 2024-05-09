Несколько новых скриншотов Senua's Saga: Hellblade 2 и ролик с знакомством с Астрид

Разработчики из студии Ninja Theory продолжают публиковать свежие кадры и ролики из ожидаемого сиквела Hellblade. По мере приближения релиза игры, авторы все охотнее публикуют скриншоты, и сегодня пользователей ждет целая порция снимков экрана из Senua's Saga: Hellblade 2. На опубликованных изображениях можно увидеть главных действующих персонажей и оценить мрачную атмосферу игры.
Как отмечают авторы игры, опубликованные скриншоты были взяты из релизной версии игры. На этих кадрах можно оценить финальную версию детализации и качество графики Senua's Saga: Hellblade 2 в целом. Также на этих скриншотах можно впервые увидеть Астрид и Фаргримра, которых встретит главная героиня Сенуа по ходу своего нового приключения.
В дополнение к опубликованным изображениям, студия Ninja Theory решила подробнее познакомить игроков с Астрид.
Эту героиню воплотила актриса Альдис Ама Гамильтон, которая подарила ей свою внешность и голос. Она непосредственно участвовала в захвате движений, что было необычным опытом в ее карьере. Гамильтон оценила высоко подход разработчиков к подаче истории, и с нетерпением ждет момента, когда игроки смогут оценить сюжет Hellblade 2.
Релиз Senua's Saga: Hellblade 2 намечен на 21 мая на ПК и Xbox Series X|S.
Похвальная графика, нравится пот, такое видел в недавнем Callisto Protocol, хорошо было сделано
Пока что выглядит очень круто.
Я так полагаю, что тут уже будет полноценный сюжет, с персонажами, катсценами. Игра уже будет больше похожа на обычные по структуре игры, только в своем привычном сеттинге. Думаю, это будет куда интереснее, чем симулятор хотьбы.
Почти верится что трейлер с реальными людьми, графика все реалистичнее становится
О да, негровикингша 🤣 это было ожидаемо. На волне успеха врываются активисты-попильщики.