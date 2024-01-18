Ninja Theory наконец-то объявила дату релиза мрачного экшена Senua's Saga: Hellblade 2 и показала новый геймплей

Одним из главных анонсов на прошедшем Xbox Developer Direct 2023 стала долгожданная дата релиза продолжения Hellblade: Senua's Sacrifice от Ninja Theory. Отправиться в ужасающий скандинавский мир, полный реальных испытаний и жутких монстров, можно будет уже 21 мая. К выходу игры также был приурочен специальный ролик с кадрами игрового процесса.

Разработчики из студии Ninja Theory сегодня подтвердили предыдущие утечки и домыслы. О дате релиза Senua's Saga: Hellblade 2 сообщалось еще в конце прошлого года. Анонс был вполне ожидаемым для тех, кто внимательно следил за проектом, однако даже для них свежий ролик имеет свою ценность. В новом видео показали несколько сюжетных сцен и битвы с врагами.

Как отмечают авторы экшена, в сиквеле они полностью переработали боевую систему. Многие механики и возможности из оригинальной игры были сильно улучшены или полностью изменены, чтобы сделать сражения с противниками более динамичным для игрока. При этом, каждая битва будет настоящим испытанием, ведь даже рядовой противник может быть смертельно опасен для героини.

По словам создателей Senua’s Saga: Hellblade II, они полностью переработали боевую систему по сравнению с первой частью. Они сделали так, что Сенуа не ощущается героем. Девушка будет с трудом побеждать в сражениях, и игроки это почувствуют.

В Senua’s Saga: Hellblade II мы вывели все на новый уровень, особенно когда дело касается захвата движения. В этом сиквеле также есть совершенно новые бои, и они сильно отличаются от первой игры, они очень жестокие. Она не супергерой, она борется за выживание.

Senua's Saga: Hellblade 2 напрямую продолжает историю девушки по имени Сенуа, которая из-за трагических событий потеряла своего мужа. В первой игре ей удалось примириться с утратой, но её всё ещё мучают страшные психологические проблемы, с которыми ей предстоит столкнуться в ходе нового сюжета.

Senua's Saga: Hellblade 2 будет доступна для игры 21 мая 2024 года на ПК и консолях Xbox Series. Предзаказать игру в скором времени можно будет через фирменный магазин Xbox или на привычной для многих площадке Steam. В день релиза игры она также будет доступна бесплатно всем подписчикам сервиса Game Pass на консолях и ПК.