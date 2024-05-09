СМИ: Microsoft готовит анонс Hellblade 2 для PS5 и скоро представит новую часть DOOM

Бренд Xbox после выхода Sea of Thieves и Hi-Fi RUSH на PS5 продолжит расширяться на консоли Sony. Согласно данным зарубежных журналистов, у Microsoft весьма амбициозные планы на эту платформу. Рано или поздно там выйдут все эксклюзивы Xbox, но произойдет это все постепенно. Если верить источникам издания The Verge, следующей игрой, которая выйдет на PlayStation 5, станет Hellblade 2. Кроме этого, компания готовит приятный сюрприз для поклонников культовой франшизы DOOM.
Журналисты утверждают, что прямо сейчас в Microsoft идет активное обсуждение по поводу релизов на PS5. В руководстве не сомневаются в целесообразности релизов на платформе конкурента, и здесь больше стоит вопрос о сроках портирования и порядке выхода. Предполагается, что Hellblade 2 доберется до PlayStation 5 уже скоро. Компания якобы готовит анонс для новой консоли практически сразу после релиза игры на ПК и Xbox.
Что касается новой DOOM, источники заверяют о релизе игры уже в этом июне. Шутер представят в виде небольшого тизера на предстоящей трансляции Xbox. Проект сразу будет анонсирован на все доступные платформы, включая PS5.
За doom реально страшно. Как бы они не превратили его в мультяшную залупу. В последнем длц звёздочки там над головой добавили оглушенным зверушкам, разноцветные пули во все стороны летели, как будто том и джери смотришь, а не играешь в суровый шутан с разрывом демонов в аду.
Ну, то есть они сделали ставку на популярные франшизы и их продолжение. Особенно на Bethesda Softworks. Это прям читается в последних действиях Microsoft. М-да... Ну – удачи с такой политикой не остаться у разбитого корыта, Microsoft.
Ой, ой. Большие сомнения.
Уф, вот бы заодно и новую часть Quake, мб ремейк первой/второй части.
Но безусловно, мне очень понравился Doom Eternal, ей уже пятый год пошёл, хочу продолжение!
Для этого и гнули соней что бы слить порты всякого мусора из х коробки, на сонях то играют, а х коробка как часть интерьера.